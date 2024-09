A Varenna nasce il Lake International Film Festival

Il festival si terrà il 12, 13 e 14 settembre, presidente onorario Ronn Moss

A Varenna arriveranno le star italiane ed internazionali del cinema

VARENNA – Una festa del cinema con un respiro internazionale che nasce sull’Alto Lago di Como, un luogo amato in tutto il mondo. Arriva il Lake International Film Fest e porterà̀ star italiane e internazionali a Varenna, la perla del Lago di Como, per presentare i loro film, incontrare i fan e ricevere ambiti riconoscimenti. Tutto parte dall’impulso del divo americano Ronn Moss, in sinergia con il suo manager e produttore Tiziano Cavaliere di Bros Group Italia e l’attore Stefano Sala.

L’evento è patrocinato dal Comune di Varenna e si svolgerà il 12,13 e 14 Settembre 2024 e verrà proprio aperto dal concerto di Ronn Moss in Piazza San Giorgio alle ore 21.30, davanti alla chiesa prepositurale di San Giorgio, per poi svilupparsi in un programma composto da incontri, celebrazioni, podcast, proiezioni di cortometraggi e lungometraggi.

“Siamo entusiasti di portare il cinema in questa area così unica e magica del lago. Varenna è una piccola cittadina fatta di contrade, ville e chiese, un posto ricolmo di storia. Quando fai una passeggiata, ti sembra si essere in un vero e proprio set cinematografico a cielo aperto”, ha commentato Ronn Moss, che è il presidente onorario del festival.

