Dervio. Cello Fest: in programma il concerto di Camilla Rossi

La rassegna è dedicata al mondo del violoncello

Appuntamento a sabato 7 settembre alle ore 18 presso la Chiesa di San Tommaso di Canterbury

DERVIO – Continuano gli appuntamenti della seconda edizione del “CelloFest“, la rassegna concertistica sulla sponda lecchese del Lago di Como dedicata al mondo del violoncello e organizzata da Lecco Classica. Il prossimo concerto si terrà sabato 7 settembre alle ore 18 presso la Chiesa di San Tommaso di Canterbury a Dervio, con l’esibizione di Camilla Rossi.

Nella Chiesa di San Tommaso, un luogo di grande bellezza e di notevole interesse storico e artistico, si esibirà al violoncello Camilla Rossi, un’artista con una ricca esperienza concertistica e numerose partecipazioni a progetti di alto valore culturale.

Per l’occasione Camilla Rossi proporrà un impaginato che alternerà nell’esecuzione brani dei due compositori che hanno tracciato la programmazione del Festival di quest’anno, J.S. Bach (1685-1750) con le sue celeberrime sei Suites per violoncello solo, opere dal fascino straordinario per qualità e maestria tecnica di invenzione, e Giuseppe Clemente Dall’Abaco.

Ad aprire il concerto è il Capriccio V per violoncello solo di Giuseppe Dall’Abaco (1710-1805), violoncellista e compositore belga di origine italiana, allievo del padre Evaristo Felice Dall’Abaco e autore di numerose sonate e capricci per violoncello. Il viaggio tra i diversi quadri della letteratura violoncellistica, con pagine che non smettono di incantare ad ogni nuovo ascolto, prosegue con le Suites di Bach e in particolare con la Suite n. 6 in re maggiore per violoncello solo, composta nel 1720 e in sette movimenti, brano dall’architettura tecnica di grande complessità.

In un intreccio di stili compositivi, torna Giuseppe Dall’Abaco con il Capriccio XII (da: “Rondeau. Allegro assai”. 4th mov. from Sonata No. 19. Sonata a Violoncello Del Sigr. Giuseppe Dall’Abaco) e infine, a concludere questo intenso percorso dove la magia dei suoni si unisce al particolare fascino del luogo, ancora Bach con la Suite n. 3 in do maggiore per violoncello solo, brano dalla straordinaria ricchezza inventiva per un finale di concerto di forte emozione e grande virtuosismo.

Camilla Rossi è una giovane musicista dalla solida formazione accademica e con all’attivo già un’esperienza ricca e diversificata. Inizia il suo percorso musicale a 5 anni all’Accademia Clara Schumann di Olgiate Olona, per poi proseguire gli studi presso il Liceo Musicale di Busto Arsizio, dove ha conseguito il diploma con specializzazione in pianoforte. La sua passione per la musica, però, l’ha spinta a esplorare anche altri strumenti, portandola a proseguire gli studi di violoncello.

Dopo anni di studio e perfezionamento, ha conseguito la laurea triennale al Conservatorio Verdi di Como. Nel corso della sua carriera, ha avuto l’opportunità di collaborare con diverse orchestre della Regione Lombardia e della Svizzera. Oltre alle sue esperienze orchestrali, ha lavorato e lavora al fianco di noti artisti italiani, tra cui Irama e “Il Volo”, partecipando a esibizioni e progetti di valore culturale.

CelloFest proseguirà con altri eventi in settembre e in autunno inoltrato, in diverse località della sponda lecchese nonché nel capoluogo lecchese, alla scoperta di nuovi talenti e di preziosi scorci del territorio. La rassegna è realizzata con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura (Acinque Energia – Fondazione Comunitaria del Lecchese – Lario Reti Holding – Silea) e in collaborazione con i Comuni del Lario.

Per informazioni è possibile consultare questa Pagina Facebook

Ingresso libero