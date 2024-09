Forte Montecchio Nord e Forte di Fuentes aperti anche in settimana

La decisione del direttivo del Museo della Guerra Bianca vista la richiesta e la continua presenza di turisti stranieri e non sul nostro lago

COLICO – Forte Montecchio Nord e Forte di Fuentes, vista la richiesta e la continua presenza di turisti stranieri e non sul nostro lago, terranno aperti i battenti anche dopo il 15 settembre nei giorni feriali e non soltanto nei week-end (sabato e domenica).

La decisione del direttivo del Museo della Guerra Bianca è stata presa per “favorire la destagionalizzazione e la delocalizzazione del turismo sul Lago di Como, nella convinzione che un’offerta più varia e non concentrata solamente sulle località più turistiche del Lario, possa aiutare il turismo a darsi una connotazione di vivibilità, qualità e, nel contempo, contribuire a una miglior fruizione anche dei luoghi più gettonati”.

La direzione si riserva, in caso di forte pioggia, di chiudere Fuentes, mentre Forte Montecchio Nord sarà sempre aperto, nei giorni e orari disponibili, con ogni tempo visto che la visita è per il 90 per cento al coperto.

A Montecchio non occorre prenotazione, ma basta presentarsi dieci minuti prima della visita per entrare con il giro successivo. Gli animali da compagnia sono ammessi solamente se muniti di guinzaglio (museruola se mordaci) e sacchettino igienico.

Il direttivo del Museo della Guerra Bianca coglie l’occasione per esprimere la propria soddisfazione per “l’ottimo esito della rievocazione storica ‘Il Fronte al Forte’, nonostante il cattivo tempo. Museo della Guerra Bianca, ‘I cavalieri del fango’, Anarti Morbegno, Comune di Colico e Visit Colico hanno ancora una volta fatto centro con un momento di rievocazione storica fedele e puntuale che ha fatto rivivere la fortezza nel periodo che dal 1940 è andato fino all’8 settembre del 1943, alla presenza della Gaf, guardia alla frontiera”.

Per chi fosse interessato a scoprire di più sulla storia e sulle strutture dei forti, è possibile contattare il Museo della Guerra Bianca al numero +39 0341 940322 o tramite email all’indirizzo info@fortemontecchionord.it

ORARI

Nei feriali (lunedì-venerdì), sarà aperto il Forte di Fuentes dalle 10 alle 13 mentre al Forte Montecchio Nord saranno effettuate tre visite bilingue (italiano e inglese), con partenze alle 14, 15 e 16.

Sabato e domenica, l’apertura sarà continuata dalle 10 alle 17. A Fuentes senza visita guidata ma seguendo il percorso pannellato. E a Montecchio con visita guidata obbligatoria (compresa nel biglietto), bilingue, a ogni ora esatta a partire dalle 10. Ultima visita dalle 17.