L’insegnante e scrittore Michele Piatti racconta le “Altre Patagonie”

Un reading incentrato sul viaggio compiuto all’inizio di quest’anno fra Argentina e Cile

Venerdì 8 novembre ad Abbadia Lariana, presso la Sala Civica alle 18.30

ABBADIA LARIANA – “Quale che sia la vostra Patagonia, è poi il viaggio stesso per cercala”: è lo stesso Michele Piatti, insegnante e scrittore con la passione dei viaggi e dell’alpinismo, a dare la chiave di lettura del suo “Altre Patagonie”.

Il reading, incentrato sul viaggio che Piatti ha fatto all’inizio di quest’anno fra Argentina e Cile, era già stato portato in scena in primavera al Circolo Libero Pensiero di Rancio con l’accompagnamento dal vivo del Collettivo di improvvisazione jazz Maiakowski, e a Villa Migliavacca a Introbio in estate. Lo spettacolo verrà riproposto venerdì 8 novembre ad Abbadia Lariana, presso la Sala Civica alle 18.30.

Non si tratterà solo di un diario di viaggio corredato di foto, specifica l’autore: nel racconto, le leggende degli indios Mapuche si mischiano alle imprese di Maestri e dei Ragni sul Cerro Torre, in un intreccio dove non mancano considerazioni sul mito che la Patagonia ha sempre rappresentato nell’immaginario collettivo. In coda al reading è previsto un rinfresco.