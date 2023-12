Mandello. Chiesa di San Giorgio, raccolta fondi a gonfie vele da quasi 33 mila euro

A campagna iniziata da un mese e mezzo, procede spedita la generosità dei cittadini

I proventi raccolti serviranno a “dare luce” agli affreschi di San Giorgio

MANDELLO – E’ passato più di un mese dall’inizio della raccolta fondi per il restauro degli affreschi nella Chiesa di San Giorgio ma i risultati, fino a questo momento, sono più che promettenti: già raccolta la somma di 32.765 euro, superando metà dell’importo che la campagna si è prefissata di raccogliere per “dare luce” al Giudizio Universale che abbellisce le pareti della ‘gioiello del Viandante’, come l’edificio religioso viene definito per via della sua collocazione.

“Una volta raggiunti i 50 mila euro di donazioni, obiettivo della raccolta, la cifra verrà raddoppiata da Fondazione Cariplo, permettendo così di arrivare a 100 mila euro“, precisa Riccardo Fasoli, sindaco di Mandello.

Coinvolti nel progetto, oltre a Cariplo, diverse realtà tra cui Fondazione comunitaria del Lecchese (che ha indicato San Giorgio come sito culturale da sostenere), Comune di Mandello, Parrocchia di Crebbio (di cui l’edificio religioso fa parte, anche se territorialmente è situato a Mandello), il gruppo Amici di San Giorgio, ma anche i Prof. Pozzi e Betti, guide e autori del libro che uscirà prossimamente sulla chiesa, anch’esso finanziato dalle donazioni, corredato da immagini di Michele Gala.