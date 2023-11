Il comico Enrico Beruschi testimonial per la chiesa di San Giorgio

Raccolta fondi per il restauro del ciclo di affreschi del Giudizio Universale

L’assessore Pachera: “Un grazie per la disponibilità e per il tempo che ha dedicato alla nostra causa”

MANDELLO – Il comico Enrico Beruschi, venerdì scorso, ha fatto visita alla chiesa di San Giorgio per la registrazione di un breve filmato per promuovere la raccolta fondi per il restauro del ciclo di affreschi del Giudizio Universale.

“Avevo contattato personalmente il sig. Beruschi e subito si era reso disponibile accogliendo la mia richiesta di fare da testimonial per sostenere la raccolta fondi pro-San Giorgio – ha spiegato l’assessore Doriana Pachera -. Enrico Beruschi è comico, cabarettista e attore. Molti, penso, ricorderanno la sua interpretazione del prof. Gilardoni nella fiction “Piccolo mondo antico” tratta dall’omonimo romanzo di Fogazzaro e anche la sua presenza nella versione di Salvatore Nocita de I Promessi Sposi. E ancora la sua partecipazione a vari programmi TV lo ha fatto amare dal grande pubblico per la sua schietezza e soprattutto per la sua simpatia”.

A nome di tutta l’Amministrazione Comunale di Mandello e del parroco di Crebbio-Abbadia Lariana don Fabio Molteni, Pachera ha voluto ringraziare Beruschi “per la sua disponibilità, per il tempo che ha dedicato alla nostra causa e aggiungo che è stato un incontro piacevole e interessante anche per lo scambio di informazioni relative ai nostri luoghi che Beruschi conosce dettagliatamente essendo vissuto per molti anni ad Abbadia Lariana. Un ringraziamento va anche a Michele Gala, che si è prestato ad effettuare i video sempre presente e puntuale in ogni situazione”.

Si ricorda che la raccolta fondi è online attraverso una piattaforma di crowdfunding utilizzando il seguente link: