Mandello. Gioia e condivisione alla mostra di Leonardo Catalano

La mostra si è svolta presso la libreria Aquilario di Mandello

“Il messaggio della serata è arrivato dritto ai cuori di tutti i presenti”

MANDELLO DEL LARIO – Leonardo Catalano ha presentato la sua prima mostra d’arte presso la libreria “Aquilario” di Mandello del Lario. Il ragazzo, giovanissimo talento del territorio, con una diagnosi di spettro autistico che lo accompagna da otto anni, ha condiviso la sua arte con il pubblico che ha affollato il cortile della libreria. Chiara Giambagli, madre di Leonardo, commenta così l’incontro di martedì 30 luglio: “Il messaggio della serata è arrivato dritto ai cuori”.

La serata è stata introdotto dalle parole della madre di Leonardo, insegnante dell’Istituto Badoni di Lecco, attiva socialmente nel territorio come Presidente dell’Associazione Stoppani in Musica e come Presidente della Scuola dell’Infanzia “Carlo Carcano” di Mandello del Lario, dal Sindaco Riccardo Fasoli e dall’Assessore alla Cultura Doriana Pachera.

Tutti loro hanno sottolineato come sia necessario oggi una nuova interpretazione di parole troppo inflazionate: “Inclusione dovrebbe tradursi in ‘volontà di capire personalità complesse’, così come ‘disabilità’ dovrebbe essere tradotta come ‘diversa capacità di esprimersi di personalità complesse’, in un processo di rilettura generale, vera e urgente necessità di una società che dovrebbe essere in grado di comprenderlo”.

La musica della band “Momenti Persi” di Samuele, fratello di Leonardo, Edo, Antonio e Loris, ha introdotto la serata con i loro testi scanzonati e divertenti e la loro musica vivace e accattivante.

“L’arte di Leonardo spazia dalla caricatura, alla narrazione satirica a fumetti fino ad arrivare alla ritrattistica. Le persone si divertono alla lettura dei fumetti e rimangono affascinati dai ritratti disegnati con il dito sullo smartphone. Questa serata non poteva che essere organizzata nella libreria di Manuela, un angolo magico per tutti coloro che amano la cultura e la letteratura” spiega la madre di Leonardo.

Leonardo e la sua famiglia ringraziano tutti gli amici, conoscenti, ma anche tutte le persone che hanno voluto conoscerlo in una serata di fine luglio.