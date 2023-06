Mandello. ‘Scrittori in biblioteca’: oggi è il giorno di Linda Spandri

Per la narrativa, ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui (oltre a quello già citato per il romanzo ‘I fantasmi non nuotano’) il primo posto al Premio Nazionale ‘Naviglio Martesana’ nel 2015 con il racconto Giuseppina e il terzo posto al Premio Internazionale ‘Per troppa vita che ho nel sangue’ (categoria racconti editi) nel 2022 con Annina.

La protagonista del romanzo ‘I fantasmi non nuotano’ è Loreley, cresciuta in un orfanotrofio e che riesce a diventare avvocatessa. Si trova spesso alle prese con ricordi confusi che riaffiorano nella sua mente senza un filo logico. Inaspettatamente, viene assunta dallo studio legale più prestigioso della città e inizia a collaborare con i titolari, l’algida Leona Camorani e suo marito Alan Scantini. La prima difesa che Loreley deve sostenere appare una causa persa in partenza: Gioele Schivi, giovane professore, è reo-confesso di un’aggressione alla figlia adolescente del dottor Setti, personaggio in vista, potente e specchiato.