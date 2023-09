Orrido di Bellano vicino ai 200 mila visitatori. E sente già il profumo di un nuovo record

Si fa sempre più concreto il sorpasso delle 230 mila presenze registrate lo scorso anno

In questo mese di settembre + 20% di ingressi rispetto al 2022 nello stesso periodo. E gli investimenti sull’attrazione continuano

BELLANO – Questione di giorni e, con buona probabilità, l’Orrido di Bellano supererà con circa un mese d’anticipo rispetto allo scorso anno i 200 mila visitatori. Un’affermazione che non sembra conoscere fine quella dell’attrazione bellanese nota, oltre che per la sua innegabile bellezza (nonostante il nome possa far trasparire il contrario) per la capacità ogni volta di superarsi a suon di record infranti.

“Ormai manca poco per arrivare al traguardo – commenta Antonio Rusconi, sindaco di Bellano -. Il conto alla rovescia è cominciato, anche se è difficile stabilire esattamente quando supereremo la soglia: le piogge di questi giorni rallenteranno sicuramente l’afflusso di visitatori anche se di persone che hanno scelto di vistare l’Orrido, nonostante il maltempo, finora ce ne sono ugualmente state”.

Tempo al tempo dunque, e si potrà ancora una volta festeggiare, e per farlo ci sarà un motivo in più: se nel 2022 il muro dei 200 mila visitatori era stato abbattuto a fine ottobre, e al termine dell’anno l’Orrido aveva fatto segnare complessivamente 230 mila presenze (mai l’attrazione ne aveva viste così tante), significa che un nuovo record di ingressi annuale è pronto a cadere.

“I numeri attuali – prosegue il primo cittadino – oltre a fornirci una riconferma rispetto all’apprezzamento che gli avventori nutrono verso l’Orrido, ci dicono che risulta un + 20% di ingressi durante questo mese, settembre, paragonati a quelli del 2022 nello stesso periodo, complice l’allungamento della stagione estiva. E’ un chiaro segno che stiamo correndo di più. Adesso bisognerà vedere a ottobre se questo andamento verrà confermato”.

Di certo c’è che chi viene da lontano rimane sorpreso di trovarsi davanti a uno spettacolo della natura come l’Orrido, scavato dalle acque del torrente Pioverna: “Ieri è arrivato un tour operator con un gruppo di donne e un uomo proveniente dal Kazakistan, a cui Camera di Commercio Como-Lecco sta facendo fare un giro del Lago di Como – racconta Rusconi -. Tutti i membri sono rimasti davvero entusiasti del luogo, e non sono i primi a esserlo giungendo da così lontano: quasi nessuno si aspetta di trovare una meraviglia simile in mezzo al paese, senza dover camminare o percorrere molti chilometri in auto per raggiungerla”.

A dare man forte per accelerare gli ingressi prima della fine dell’anno tornerà anche Orrido Magic Christmas Lights, su cui l’Amministrazione intende puntare prima, dopo e durante le festività natalizie per chiudere in bellezza un altro anno.

Mantenere alto il successo di una simile attrazione richiede continua innovazione e continui investimenti, come ben dimostrano le parole del sindaco: “Intendiamo allungare il percorso all’interno dell’Orrido, opera per cui servirà oltre un milione di euro. Stiamo già partecipando a diversi bandi con Fondazione Cariplo e anche al bando Piccoli Comuni per poter proseguire con l’ampliamento”.

Ulteriori migliorie ci saranno anche nei prossimi mesi: “A ottobre partiranno i lavori per sistemare i giardini all’ingresso dell’attrazione e per realizzare un blocco di tre nuovi bagni oltre all’unico già esistente. Completerà il tutto un nuovo chiosco, che fungerà da punto di ristoro. Riprenderanno anche gli interventi sugli affreschi alla Ca’ del Diavol: alcuni sono ancora da ultimare. Dopo la pausa estiva, approfitteremo dei giorni in cui l’Orrido sarà chiuso per sistemare gli ultimi dettagli. Infine è quasi pronta la nuova biglietteria, manca solo l’arredo che verrà installato tra ottobre e novembre. Con l’arrivo delle luci di Natale provvederemo a inaugurarla”, conclude il primo cittadino.

Tornando all’imminente meta dei 200 mila visitatori, proprio come nel 2022 la Pro Bellano, associazione che gestisce l’Orrido, ha messo in palio a colui o coloro che varcheranno le porte dell’attrazione in qualità di duecento millesimo/i visitatore/i un buono per due persone per trascorrere un week-end a Bellano la prossima primavera, tutto incluso e comprensivo anche di un tour sul Lago di Como in taxi boat e un tour in NCC nel territorio di Bellano. L’anno scorso ad aggiudicarsi il premio furono due signori di Cantù. Chi sarà (o chi saranno) e da quale angolo del mondo verrà/verranno stavolta il/i fortunato/i vincitore/i?