Varenna Festival: terzo appuntamento dedicato alla musica leggera

Piazza San Giorgio sarà animata da “Jam Live Band”

Appuntamento venerdì 26 luglio alle ore 21.15

VARENNA – Il terzo appuntamento del “Varenna Festival“, giunto alla sua quinta edizione, sarà dedicato alla musica leggera. Per chi cerca una Band dove la voglia di ballare e l’energia sono al centro della festa, la risposta è solo una: Jam Shock Band. Il gruppo si esibirà venerdì 26 luglio alle ore 21.15 in Piazza San Giorgio.

“La band è formata da Marco Mesemi, Andrea Lamberti, Daniele Quarto ed il corpo di ballo composto da due ballerine. Con un’esperienza pluridecennale, propongono uno spettacolo energico, divertente e senza tempo, creato per far ballare tutti. Con oltre 2 mila date all’attivo nei locali e nelle piazza, grazie ad un’attenta accuratezza del suono che li rende unici e riconoscibili, i Jam offrono uno spettacolo senza eguali. La band vi accompagnerà in un viaggio nella storia della musica pop-dance, dagli anni ’80, ’90, 2000 fino alle hit dei giorni nostri, in un dinamico spettacolo di luci e colori”, spiegano gli organizzatori dell’evento.

In caso di maltempo lo spettacolo si terrà ugualmente presso la Sala polifunzionale di Via Roma.

Ingresso libero