Varenna. Villa Monastero, giardini di nuovo gratuiti per i residenti

Da ieri, giovedì, ripristinato l’ingresso libero ai varennesi

Soddisfatto il sindaco Manzoni: “Una richiesta avanzata sin dal principio e accolta da tutti i consiglieri provinciali”

VARENNA – I varennesi potranno di nuovo passeggiare liberamente nei giardini di Villa Monastero. Da ieri, giovedì, gli spazi verdi della dimora sono ritornati gratuiti per i residenti. La Provincia aveva deciso di revocare l’accesso libero in primavera, tornando poi sui suoi passi.

“Sono molto soddisfatto per il ripristino – commenta il sindaco Mauro Manzoni -. La richiesta da me avanzata sin da subito alla Provincia ha trovato favorevole accoglimento da parte di tutti i consiglieri provinciali, che ringrazio per la sensibilità dimostrata”.

Il primo cittadino si era espresso fin dal principio in merito alla vicenda, chiedendo con forza all’ente provinciale di reintrodurre la gratuità per gli abitanti. Una richiesta accolta dalla Provincia, dopo alcuni botta e risposta tra ente provinciale (vedi articolo) e comune (vedi articolo), tanto che a inizio giugno è arrivata la decisione unanime di ripristinare la tariffa gratuita, ritornata in vigore nella giornata di ieri.

Oltre ai giardini di Villa Monastero, i residenti possono accedere a titolo gratuito anche ad altri siti presenti nel territorio comunale, come i giardini di Villa Cipressi, il Museo ornitologico Scanagatta e il Castello di Vezio.