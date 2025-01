Barzanò riconfermata “Città che legge” per il triennio 2024-2026

Un impegno continuo nella promozione della lettura

Il riconoscimento viene conferito alle città che promuovono politiche pubbliche di diffusione della lettura come valore condiviso

BARZANO’ – Il Comune di Barzanò ha rinnovato la qualifica di Città che legge per il triennio 2024-2025-2026. Questo prestigioso riconoscimento, assegnato dal Centro per il Libro e la Lettura (Cepell), organismo del Ministero per la Cultura, viene conferito alle città italiane che promuovono politiche pubbliche di diffusione della lettura come valore condiviso, soddisfacendo specifici requisiti. Una Città che legge assicura ai suoi cittadini l’accesso ai libri e alla lettura attraverso biblioteche e librerie, ospita rassegne e fiere, e collabora a iniziative di promozione della lettura con altre istituzioni.

In provincia di Lecco, i Comuni con la qualifica di Città che legge sono passati da 4 nel biennio precedente a 6 nel prossimo triennio. Oltre a Barzanò, il riconoscimento è stato conferito anche a Bellano, Colico, Merate, Missaglia e Oggiono, su un totale di 755 Comuni in tutta Italia.

“Barzanò ha nuovamente ottenuto il riconoscimento di Città che Legge da parte del Centro per il Libro e la Lettura – commenta il sindaco Gualtiero Chiricò – Questo premio conferma l’impegno dell’Amministrazione Comunale nella promozione della lettura, attraverso iniziative mirate che favoriscono l’accesso ai libri e ne sottolineano il valore come strumento per lo sviluppo socio-culturale della comunità”.

Inoltre, aggiunge: “Attraverso il Patto per la lettura, sottoscritto da numerose realtà pubbliche, associative e private del nostro territorio, si promuovono eventi e iniziative culturali in grado di mobilitare e coinvolgere le comunità. Si tratta di un movimento sinergico e positivo, che, dal mio punto di vista, continuerà a crescere. Leggere arricchisce la nostra capacità critica, rendendoci più capaci di riflettere e, di conseguenza, di fare scelte consapevoli. La lettura, in definitiva, ci rende persone libere“.

Un passo fondamentale per ottenere la qualifica è la sottoscrizione del Patto locale per la lettura, promosso dalla Commissione Cultura sotto l’egida dell’Assessorato alla Cultura. Questo accordo coinvolge scuole, associazioni e altri soggetti del territorio, unendo le forze in un progetto comune: la valorizzazione della lettura e del libro.

Capofila del progetto è il Comune, che ha progressivamente coinvolto 19 firmatari, tutte realtà locali pronte a partecipare alle numerose iniziative programmate nel corso dell’anno.

I firmatari

Biblioteca di Barzanò

Associazione Molo

Associazione Culturale La passione per il delitto

Associazione Gemellaggio

Associazione Mano Amica

Associazione Rifugio

Auser Brianza Casatese

Centro di promozione sociale – Pensionati

CDD, Centro Diurno Disabili Barzanò

Casa di Riposo Fondazione Enrico Nobili

Il Volo Leggero – La Grande Casa

Scuola Primavera

Istituto Comprensivo – Scuola Primaria

Istituto Comprensivo – Scuola Secondaria di primo grado

Fondazione Don Giuliano Sala – Liceo Parini

Fondazione Don Giuliano Sala – Open University

Liber Arci Barzanò

Peregolibri

Pro Loco Barzanò

Il Comune di Barzanò, insieme alla Commissione Cultura, da anni promuove politiche di sostegno alla lettura, attuando diverse iniziative e utilizzando vari strumenti, requisiti che hanno contribuito all’ottenimento della qualifica anche per il prossimo triennio. Tutte queste attività si sviluppano in sinergia con i firmatari del Patto per la lettura, che rimane costantemente aperto a nuove adesioni.

I principali appuntamenti sono i seguenti: a maggio si svolge il Barzanò Book Festival, una settimana interamente dedicata ai libri, alla lettura e al racconto, che coinvolge numerose associazioni e realtà locali. Durante l’anno, si alternano varie attività, come letture ad alta voce per adulti e bambini, letture sceniche e incontri con scrittori per la presentazione di nuovi libri, spesso in collaborazione con Peregolibri. A queste si aggiunge la partecipazione a Libringiro, un’iniziativa pensata per bambini dai 0 ai 6 anni.

Sul territorio sono inoltre presenti cinque postazioni di bookcrossing, che fanno parte della Rete Italiana per lo scambio di libri. Ogni mese, infine, l’Associazione Molo organizza il Caffè Letterario in biblioteca, un’occasione di incontro e condivisione culturale.

È stato realizzato un circuito che indica una decina di “luoghi di lettura” ideali sparsi sul territorio, insieme a un Percorso della poesia composto da venti postazioni, che invitano alla scoperta di autori dalla letteratura medievale fino alla contemporaneità.

Inoltre, il sindaco offre un libro a ogni neonato come gesto di benvenuto, mentre ogni domenica le pagine social del Comune di Barzanò (Facebook e Instagram) propongono uno spazio dedicato ai consigli di lettura.