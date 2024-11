Ignazio La Russa a Merate per il finissage della mostra di Caravaggio

Lunedì 2 dicembre ultimo giorno di esposizione per “Il Narciso” di Caravaggio

Il presidente del Senato La Russa sarà a Merate per tracciare un bilancio della mostra promossa dalla Fondazione Costruiamo il Futuro

MERATE – Atteso (e non arrivato per impegni istituzionali a Trieste) il giorno dell’inaugurazione, Ignazio La Russa, presidente del Senato sarà a Merate lunedì 2 dicembre per il finissage dell’esposizione “Caravaggio. Il Narciso di Palazzo Barberini. La grande arte in Brianza” allestita da fine ottobre a Villa Confalonieri.

Dopo 38 giorni di esposizione, il Narciso lascerà infatti la Brianza: il capolavoro

barocco del Caravaggio, arrivato a Merate grazie alla Fondazione Costruiamo il Futuro, è pronto a tornare a Roma, nella consueta postazione all’interno di Palazzo

Barberini.

Lunedì 2 dicembre, alle ore 11.30, presso l’auditorium Giusi Spezzaferri di Merate, si terrà un incontro per raccontare i risultati di questa iniziativa culturale (realizzata dalla

Fondazione Costruiamo il Futuro, insieme alle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo e con Edison in veste di main partner) e annunciare il via al concorso dedicato alle scuole e legato proprio all’opera dell’artista lombardo.

Al finissage saranno presenti, oltre a La Russa, Maurizio Lupi, presidente Fondazione Costruiamo il Futuro; Paola Frassinetti, sottosegretario al Ministero dell’Istruzione e del Merito; Michele Coppola, executive director Arte, Cultura e Beni Storici e direttore generale Gallerie d’Italia; Elena Guarnone, head of Sustainability di Edison; Giovanni Morale, vice direttore Gallerie d’Italia – Milano e curatore della mostra in Brianza e Mattia Salvioni, sindaco della Città di Merate.