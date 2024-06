Intelligenza artificiale, opportunità e rischi: evento a Merate il 24

L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Costruiamo il futuro

Lunedì la presentazione del libro “Umano, poco umano – Esercizi spirituali contro l’Intelligenza Artificiale”

MERATE – L’Intelligenza Artificiale è sempre più al centro del dibattito pubblico. In misura, se possibile, ancora maggiore da quando anche Papa Francesco è intervenuto sul tema nel corso del G7 che si è tenuto in Puglia.

La Fondazione Costruiamo il Futuro ha deciso di organizzare un incontro pubblico per presentare un libro, “Umano, poco umano – Esercizi spirituali contro l’Intelligenza Artificiale”, che si trasforma in occasione per affrontare alcune questioni legate all’IA insieme a professionisti attenti a nuove dinamiche che vanno delineandosi e al loro impatto sulle persone.

L’evento si terrà lunedì 24 giugno alle 18.30 presso l’auditorium Giusy Spezzaferri di Merate. Insieme al presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro Maurizio Lupi, agli autori del libro Mauro Crippa e Giuseppe Girgenti, sarà presente anche padre Paolo Benanti, in arrivo dall’esperienza al G7, nel corso della quale ha supportato il Pontefice in qualità di esperto proprio sui temi legati all’Intelligenza artificiale.