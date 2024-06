Lo scrittore Paolo Nelli presenta il suo ultimo romanzo a Barzanò

BARZANO’ – La cultura letteraria di Barzanò si arricchisce di un evento imperdibile con la presenza di Paolo Nelli, scrittore originario di Cassago Brianza, che presenterà il suo ultimo romanzo, Sindrome da assicuratore. L’incontro, organizzato dalla Commissione Cultura di Barzanò e dalla libreria Peregolibri nell’ambito delle iniziative di “Barzanò Città che legge”, rappresenta un’opportunità unica per conoscere da vicino l’autore e la sua opera.

Paolo Nelli, residente a Londra dove insegna lingua e cultura italiana al King’s College, ha alle spalle una carriera letteraria di successo. Tra i suoi lavori più noti si annoverano Golden Boot (2012), Trattato di economia affettiva (2018), e Il terzo giorno (2020), il suo primo romanzo giallo. Sindrome da assicuratore, pubblicato da La Nave di Teseo, si aggiunge a questa lista, consolidando la sua posizione tra gli autori contemporanei di rilievo.

La Trama di Sindrome da assicuratore

Nel suo nuovo romanzo, Nelli continua la storia di Nello, il protagonista del Trattato di economia affettiva. Ora adulto, Nello vive in una metropoli dove insegna e si sposta in bicicletta. I suoi studenti sono adulti benestanti del liberalismo finanziario e giovani universitari internazionali. Nello naviga tra l’opulenza delle vite altrui e la sua stessa precarietà, costantemente preoccupato per il rinnovo del proprio affitto.

Il romanzo dipinge la vita di Nello, divisa tra eventi mondani come aperture di gallerie d’arte e cene in case di lusso, e le sue battaglie quotidiane con contratti di lavoro temporanei e lezioni private. Nello osserva il mondo intorno a lui, cercando di dare un senso alle disuguaglianze e alle sfide che incontra attraverso la scrittura. La sua storia è un riflesso delle trasformazioni urbane, del deteriorarsi della politica e delle complesse dinamiche umane.

L’Evento

L’incontro con Paolo Nelli è fissato per venerdì 28 giugno alle ore 20.45 presso Peregolibri, in via dei Mille 25. Questo evento rappresenta una preziosa occasione per i lettori di dialogare con l’autore e approfondire i temi del suo nuovo romanzo, esplorando insieme le sfide contemporanee attraverso gli occhi di Nello. La serata promette di essere un momento di riflessione e condivisione per tutti gli appassionati di letteratura e cultura.