Merate: alla Bamp continua il ciclo di incontri sulle emozioni

Appuntamento il 29 gennaio con la serata dedicata a “Vivere la paura.Un viaggio nell’emozione più antica e potente”

Protagonisti del nuovo incontro alla Bamp saranno gli psicologi Elisa Veronesi e Paolo Maria Manzalini

MERATE – Secondo appuntamento del ciclo di incontri “Tu chiamale se vuoi… Emozioni” mercoledì 29 gennaio alle 21 alla Bamp, la biblioteca Alfonso Mandelli di Pagnano. Protagonisti della serata saranno la psicologa psicoterapeuta Elisa Veronesi e il medico, psicologo clinico e psicoterapeuta Paolo Maria Manzalini, autori del libro “Vivere la paura. Un viaggio nell’emozione più antica e potente”.

Nel corso della presentazione, gli autori dialogheranno con il pubblico sul tema della

paura, un’emozione universale e profonda che, da sempre, accompagna l’esperienza

umana.

Il volume, edito da Sanpaolo, si propone di fornire uno sguardo non impaurito alla paura, per provare a definire meglio questa dimensione emozionale (poco frequentata) che la pandemia in alcuni casi ha esasperato e portato a reazioni incontrollate e politiche. Oltre alla psicologia, anche letteratura, arte e saggezza popolare hanno individuato e cristallizzato questo sentimento: queste digressioni sulla sua narrazione aiuteranno a comprendere che questa emozione ha bisogno di uno spazio relazionale per essere ricollocata appieno nella sua dimensione. Infine gli autori provano a

suggerire antidoti, rimedi, buone pratiche per un sano vissuto della paura, nella convinzione che una maggiore chiarezza su cosa siano e a cosa servano paura e coraggio permetterebbe una consapevolezza migliore per affrontare serenamente la complessità del mondo in cui viviamo. (Elisa Veronesi e Paolo Maria Manzalini)

Gli incontri sono rivolti a chiunque desideri approfondire il ruolo delle emozioni nella vita

personale e professionale, offrendo strumenti pratici per migliorare la qualità delle proprie

relazioni e accrescere la consapevolezza emotiva.

La partecipazione alla serata, patrocinata dal Comune, è libera: è gradita conferma all’indirizzo mail: bamp.pagnano@gmail.com

Gli autori

Dott.ssa Elisa Veronesi

Psicologa psicoterapeuta a orientamento relazionale sistemico e supervisore EMDR,

esperta in Compassion Focused Therapy e Mindfulness. È Dirigente Psicologo di ASST

Brianza e da sempre si occupa di formazione e divulgazione psicologica. Ha collaborato

con riviste come Famiglia Oggi e Famiglia Cristiana

Dott. Paolo Maria Manzalini

Medico, psicologo clinico e psicoterapeuta. Responsabile dell’Area Territoriale Psichiatrica

di Vimercate (ASST Brianza). Da sempre attento alla parola come fondamento

dell’incontro tra gli umani, vicedirettore della Rivista online Poetry Therapy Italia e

Responsabile del Comitato Scientifico di Lì sei vero – Festival Nazionale di Teatro e

Disabilità promosso dall’Associazione Il Veliero di Monza.