Merate: il 5 il concerto per il nuovo anno con l’orchestra MaTa

Appuntamento domenica 5 gennaio all’auditorium Giusi Spezzaferri

L’orchestra MaTa sarà diretta dal maestro Marcello Corti

MERATE – Appuntamento da non perdere domenica 5 gennaio con il concerto per il nuovo anno che vedrà protagonista, come da tradizione, l’Orchestra Maria Teresa Agnesi diretta da Marcello Corti e guidata dai maestri preparatori Antonietta La Donna, Gloria Uggeri e Marcella Schiavelli.

L’iniziativa, inserita all’interno della rassegna Merate Musica, è in programma alle 21 all’auditorium Giusi Spezzaferri: il concerto proporrà l’ascolto di alcuni brani molto noti, con qualche incursione “moderna”, come Irish Suite n. 1 e 2 di L. Anderson; Wiener Blut – Valzer di J. Strauss, Shallow, di L. Gaga e Unter Donner und Blitz – Polka veloce di J. Strauss.

Il direttore Corti e l’Orchestra Agnesi, come in tutti i concerti per l’anno nuovo degni di questo nome, coinvolgeranno e accompagneranno il pubblico tra le esecuzioni.

Per partecipare al concerto è obbligatoria la prenotazione dell’ingresso scrivendo via e-mail all’indirizzo della rassegna: merate.musica@gmail.com

Il biglietto intero d’ingresso ha un costo di 10 euro, ridotto a 8 euro per gli over 65 e i soci di Merateneo e gratis per gli under 13.