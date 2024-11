Merate, la Bamp si tinge di giallo: il 29 l’incontro con Erminio Bonanomi

Appuntamento venerdì 29 novembre alla Bamp, biblioteca Alfonso Mandelli di Pagnano

Erminio Bonanomi ha dato vita alla saga del maresciallo dei carabinieri Martin Zagato

MERATE – La Bamp (biblioteca Alfonso Mandelli di Pagnano) ospita venerdì 29 novembre alle 20.45 il noto scrittore di Pagnano Erminio Bonanomi per un affascinante viaggio

all’insegna del giallo.

Durante la serata, l’autore guiderà i presenti attraverso le tappe che hanno dato vita alla saga del maresciallo dei Carabinieri Martin Zagato, protagonista di una serie di avvincenti racconti ambientati nel cuore del territorio meratese.

Con passione e attenzione ai dettagli, Erminio Bonanomi svelerà i retroscena della

creazione di questa saga, raccontando come i luoghi, le tradizioni e le storie locali abbiano

ispirato la nascita e l’evoluzione di questo amatissimo personaggio. Un’occasione unica

per scoprire i segreti dietro la penna e il pensiero che hanno reso la saga un punto di

riferimento per gli appassionati del genere giallo.

Bonanomi, nato a Merate nel 1968, un lavoro nel campo della ristorazione e una passione per la scrittura e l’ideazione di giochi da tavolo, ha pubblicato “L’imbalsamatore” nel 2010, “L’assolutore” nel 2012, “L’inumatore” nel 2014 e “L’enucleatore” nel 2022. Tutti e quattro i libri sono stati stampati da Bellavite editore.