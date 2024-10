Merate, rock concert in piazza il 6 con la banda

Appuntamento domenica 6 ottobre alle 11 in piazza Prinetti

La banda sociale meratese, diretta dal maestro Marcello Corti, proporrà un viaggio nella musica rock

MERATE – Piazza Prinetti trasformata in un palcoscenico all’aperto con il concerto della banda sociale meratese, diretta dal maestro Marcello Corti.

L’appuntamento è per domenica 6 ottobre alle 11 nel salotto buono della città e rappresenta il primo evento di un nuovo ciclo di concerti in programma per i prossimi mesi.

La Banda Sociale Meratese ha deciso questa volta di omaggiare il mondo del rock con un repertorio in cui troveranno spazio le celebri melodie degli Abba, quelle dei Led Zeppelin e dei Bon Jovi in un viaggio musicale attraverso decenni di successi della musica rock, con arrangiamenti speciali curati ad hoc.

Non mancheranno sorprese e momenti emozionanti, capaci di coinvolgere sia i fan più appassionati che coloro che scoprono il genere per la prima volta. L’ingresso è gratuito. In caso di pioggia la manifestazione verrà annullata.