Osnago, al via la settima edizione de “La Voce del Corpo”

OSNAGO – In arrivo la settima edizione del festival dal titolo “La Voce del Corpo” che ha per tema “Odio l’indifferenza: l’arte come contrasto” e come discipline l’arte, la fotografia, il teatro e ButohSono. Il festival ha il patrocinio di Olo Art, Comune di Osnago, PortAverta, Circolo Arci La Loco. L’inaugurazione sarà sabato 15 giugno in Piazza Vittorio Emanuele ed è in programma fino al 30 giugno in diversi luoghi di Osnago: Spazio Aperto Via Roma, Villa De Capitani, Sala Civica Viale delle Rimembranze e Spazio De Andrè.

Programma

Sabato 15 giugno alle ore 17 . Piazza Vittorio Emanuele II: inaugurazione VII Rassegna d’Arte contemporanea “La Voce del Corpo” con l’esposizione della grande tela Gaza e l’installazione Albero dei sentimenti del maestro Bruno Freddi. Spazio Aperto Via Roma numero 6 alle ore 17.30: apertura mostra fotografica – collettivo Cesura. “Gela” di Giorgio Salimeni. “Compagnia della fortezza” di Stefania Bosso. “Asylum Seekers (richiedenti asilo)” di Alessandro Sala.

Giovedì 20 giugno alle ore 21.30 . Villa De Capitani. Recital musical/teatrale "Canto per la terra" con Marco Continanza, Gian Battista Galli. Pianoforte: Francesco Andreotti. Contrabbasso: Nadir Giori. Testo e regia: Pino di Bello. Produzione: CCIAA Como – Società Artistica La Corda.

Venerdì 21 giugno alle ore 21 . Sala Civica Viale delle Rimembranze numero 3. I vestiti della musica: viaggio fra le meraviglie delle copertine dei dischi di e con Paolo Mazzucchelli.

Sabato 22 giugno alle ore 21 . Spazio De Andrè: Performance di Neo Butoh. Deriva: di e con Miguinti Mandala. Vasu: di e con Puer.

Domenica 23 giugno alle ore 11.30. Piazza Vittorio Emanuele II. Performance di danza contemporanea: I am the change (io sono il cambiamento) con Chiara Serafini, nel contesto della mostra omonima dell'Artista Iraniana Mahnaz Ekhtiary.

Mostre e spettacoli a ingresso libero

Per maggiori informazione consultare il sito: www.lavocedelcorpo.eu