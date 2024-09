Ronzinante lancia “On stage”, un progetto per sperimentare il proprio talento

Primo appuntamento di questa originale proposta venerdì 13 settembre nella sede di Novate

“On stage” è rivolto a chiunque voglia esibirsi in un tempo massimo di 10 minuti attraverso qualsiasi forma artistica

MERATE – Prenderà il via venerdì 13 settembre “On stage”, una serie di serate dedicate a chiunque voglia esibirsi in un tempo massimo di 10 minuti attraverso qualsiasi forma artistica: teatro, musica, danza, cabaret…

L’iniziativa porta la firma di Ronzinante Teatro e avrà luogo nel quartiere generale dell’associazione teatrale, ovvero lo Spazio 50 in via Vittorio Veneto 2. Le serate verranno condotte a rotazione da attori e attrici di Ronzinante: il primo appuntamento vedrà sul palco tre curatori di questa inedita proposta, ovvero Matteo Apicella, Stefano Borsa e Antonio Takhim.

“Il progetto “On Stage” – spiegano gli ideatori – nasce per creare uno spazio aperto per chiunque voglia esibirsi attraverso qualsiasi forma artistica, uno spazio aperto a tutti senza esclusioni o selezioni con l’ unico obiettivo di creare una rete fra diverse realtà artistiche per conoscerci, collaborare e alimentare la linfa culturale dei nostro territorio. Per Merate è sicuramente un’esperienza unica, resa possibile dal grande dinamismo della nostra associazione. Le serate saranno estremamente coinvolgenti anche per il pubblicopoiché non sarà semplice spettatore ma bensì sarà parte integrante e fondamentale delle

serate; insomma una serata unica per chi vede, crea e respira arte”.

L’evento si ripeterà ogni mese sempre il giorno 13 e l’ingresso sarà a offerta libera.

La prima serata ha un palinsesto già completo, ma per i prossimi appuntamenti la call per gli artisti è aperta e sarà possibile prenotare la propria esibizione: se avete un monologo o una canzone inedita, se volete danzare o comunque esibirvi con le vostre performance davanti ad un pubblico, potete scrivere a info@ronzinante.org o contattando il 3490672804.