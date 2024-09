Sold out il festival di teatro Città di Merate, promosso da Ronzinante

Il Festival nazionale di teatro Città di Merate inizierà il 5 ottobre

Soddisfatti gli organizzatori di Ronzinante: “Raggiunto l’obiettivo di attrarre a teatro un numerosissimo pubblico”

MERATE – Con l’abbonato numero 203, anche quest’anno il Festival nazionale di Teatro “Città di Merate” ha raggiunto il sold out.

Si aprirà quindi sabato 5 ottobre il sipario dell’Auditorium comunale Giusi Spezzaferri sull’ottava edizione del Festival organizzato da Ronzinante con il patrocinio del Comune di Merate e dell’Unione Italiana Libero Teatro.

Sul palco gli attori dell’associazione artistica 30Allora di Casagiove, in provincia di Caserta con “Matrimoni Sospesi” di Crescenzo Autieri, commedia che, in maniera divertente, affronta il problema matrimoniale attraverso le crisi di tre coppie che abitano all’interno dello stesso palazzo trattando la vicenda con la giusta dose di leggerezza e di spunti riflessivi.

La rassegna proseguirà con altri quattro spettacoli fino al 30 novembre, ospitando compagnie da Veneto, Campania, Marche e Toscana, chiudendo con il ritorno in scena della divertente commedia “Merluzzo al forno” scritta e rappresentata dagli attori di Ronzinante.

“Abbiamo selezionato quelli che, secondo noi, sono gli spettacoli più completi e interessanti sia dal punto di vista del testo che dell’interpretazione. Abbiamo sicuramente lasciato indietro spettacoli altrettanto meritevoli, ma abbiamo dato la priorità delle nostre scelte alla varietà di generi e alla rappresentatività da Nord a Sud della nostra Penisola” spiegano, soddisfatti, gli organizzatori.

Che aggiungono: “Anche per il 2024 abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, ovvero quello di attrarre a teatro un numerosissimo pubblico attraverso cinque spettacoli che sicuramente non deluderanno le aspettative, messi in scena da alcune tra le migliori compagnie teatrali non professionistiche italiane”.

Gli organizzatori di Ronzinante hanno deciso di lasciare libere dagli abbonamenti circa 30 delle 250 poltroncine dell’Auditorium Comunale “Giusi Spezzaferri” in modo da lasciare la possibilità di prenotazione anche solo a uno spettacolo singolo. Per info e prenotazioni contattare info@ronzinante.org, 335 5254536.