Teatro, traghetto e conferenza: a Imbersago un weekend ricco di eventi

Tanti eventi nel fine settimana a Imbersago

Sabato sera spettacolo teatrale in Mediateca mentre domenica pomeriggio conferenza promossa nell’ambito di Album Brianza paesaggio aperto

IMBERSAGO – Dal teatro al traghetto, passando per la conferenza dedicata al libro “Quel che resta del giorno”, da cui è stato tratto anche l’omonimo film.

E’ ricco di appuntamenti il weekend a Imbersago.

Si comincia sabato 5 ottobre, alle 20.45, con l’appuntamento in mediateca (via Cavour) che vedrò protagonista la compagnia teatrale di San Giovanni di Lecco in scena con lo spettacolo “Una vacanza memorabile”, tratto dalla farsa di Harold Brooke e Kay Bannerman. L’iniziativa, a ingresso gratuito, ha ottenuto il patrocinio del Comune, è promossa in collaborazione con la Pro Loco ed è rivolta a grandi e piccini.

Domenica 6 ottobre sarà in funzione il traghetto di Leonardo sia al mattino che al pomeriggio. Alle 17, infine, nella sala consiliare del Municipio di Imbersago si terrà la conferenza dal titolo “Quel che resta del giorno” di Kazou Ishiguro: l’iniziativa rientra nella rassegna di Album Brianza paesaggio aperto.

A seguire ci sarà il rinfresco a cura di Solleva.