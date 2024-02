Merate: parte la nuova rassegna teatrale OltreFestival

Il primo spettacolo in cartellone è in programma sabato 10 febbraio nella sede di Ronzinante

Tre le rappresentazione in programma con OltreFestival, la nuova rassegna di Ronzinante Teatro

MERATE – Prenderà il via sabato 10 febbraio alle 21 OltreFestival, nuova rassegna teatrale a Merate organizzata dall’associazione Ronzinante.

In calendario figurano spettacoli che hanno partecipato al bando di concorso per la selezione del Festival Nazionale di Teatro Città di Merate.

Tre le compagnie invitate, ognuna delle quali proporrà sul palcoscenico rappresentazioni molto diverse tra loro, ma tutte molto piacevoli e originali.

Ad aprire la rassegna, all’interno di Spazio50, la sede della compagnia Ronzinante a Novate, “Limone e Caffè”, una deliziosa commedia romantica proposta dalla Compagnia degli Evasi di Castelnuovo Magra (La Spezia) per la regia di Simone Tonelli.

La serata di sabato 10 febbraio sarà preceduta da un breve e divertente quiz che

riscalderà il pubblico prima dello spettacolo.

La rassegna proseguirà poi venerdì 23 febbraio con la compagnia Quintassenza di Milano e lo spettacolo “Temolo” e sabato 9 marzo con “Nei panni di Cyrano” della compagnia friulana Estragone Teatro di San Vito al Tagliamento.

I posti sono limitati: si consiglia la prenotazione scrivendo a info@ronzinante.org o inviando SMS o whatsapp al 3355254536.

Per la visione degli spettacoli viene richiesto un contributo di 10 euro.