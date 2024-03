I nuovi strumenti sono stati presentati questa mattina a Palazzo delle Paure

“Un’offerta culturale sempre più evoluta è motivo di crescita e di sviluppo del turismo culturale in città”

LECCO – “Valorizzare le collezioni permanenti per avvicinare cittadini e visitatori alla storia, alla tradizione e alla cultura dell’arte di Lecco. Accanto alla guida della nuova Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Palazzo delle Paure, è on-line il nuovo sito internet (www.simulecco.it) che vuole racchiudere tutta la proposta del Sistema Museale Urbano Lecchese”.

Simona Piazza, vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Lecco, ha presentato le importanti novità che vanno nella direzione di rendere sempre più fruibili e conosciuti i cinque poli museali della città: Palazzo Paure, Torre Viscontea, Palazzo Belgiojoso, Villa Manzoni e il polo archivistico al Politecnico. Il comune ha anche lavorato con una società del settore per la costruzione di un nuovo logo che vuole richiamare il modello di museo: cinque musei come cinque luoghi aperti a conoscenza, scambio, incontro e studio.

“Questi obiettivi chiudono una prima fase molto importante alla quale l’amministrazione sta lavorando ormai da 8 anni per la crescita nella struttura dei poli museali cittadini – ha concluso Piazza -. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato a questa proposta in particolar modo al dottor Rossetto, alla dottoressa Cattaneo e a tutto lo staff del SiMUL, perché insieme a loro continueremo anche nei prossimi anni a strutturare un’offerta culturale sempre più evoluta con l’obiettivo che la produzione culturale e artistica diventi motivo di crescita e di sviluppo del turismo culturale in città”.

Guida della nuova Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea

La nuova guida ha visto la collaborazione di Paolo Vallara per quel che concerne la nuova grafica. A seguito dell’unione della Galleria d’Arte Moderna con quella Contemporanea, si è reso necessario creare per il pubblico uno strumento piccolo, agile, a un prezzo modico (5 euro) in attesa di realizzare altri supporti informatici per la lettura delle opere.

“Una guida molto semplice che parte dalle tematiche di ogni sala seguendone il percorso con l’elenco delle opere presenti in ogni sala – ha spiegato la consulente scientifica del Simul per le Gallerie d’Arte e le mostre temporanee Barbara Cattaneo -. Per le opere più importanti c’è una piccola scheda in cui il visitatore riceve le notizie principali. Un ausilio semplice e di facile approccio per il pubblico, un primo passo per quelli che saranno gli ausili informatici. Accanto alla guida abbiamo pensato a una serie di iniziative dal titolo ‘L’arte è a Lecco’ per far conoscere ai cittadini le nostre collezioni e approfondire alcune tematiche. Tra aprile e maggio ci saranno conferenze, visite guidate e laboratori creativi per bambini”.

Nuovo sito web

La crescita dei musei lecchesi degli ultimi anni ha imposto l’esigenza di passare da un sito internet obsoleto a uno strumento nuovo che rispondesse alle nuove esigenze: “Era il caso di costruire da zero un nuovo sito con nuovi criteri per descrivere sia i poli museali che le numerose attività – ha detto il direttore del Sistema museale urbano lecchese Mauro Rossetto -. Questo nuovo strumento rappresenta una realtà ricca e composita, così come il nuovo logo racconta la direzione verso la quale si vuole andare”.

Nuovo logo

Alessandro Mazza di MT Consulting, la società che si è occupata del nuovo sito e del nuovo logo, è entrato nel dettaglio del lavoro svolto: “Il logo è stato pensato per fornire una nuova identità al sistema museale che rispondesse a ogni singola realtà. Un logo moderno e minimal con un payoff ‘Musei di Lecco’ semplice e incisivo. Il pittogramma è un ponte con 5 arcate a rappresentare i 5 poli in questione. Il tutto accompagnato da font semplici e moderni e con una palette di colori per ogni singolo polo”.

Sono stati creati contenuti visuali di qualità sia fotografici che video sia per il nuovo sito web, che per il lancio che avverrà ad aprile: “Concepiti per valorizzare la bellezza che ogni polo possiede. Immagini che colpiscono e che fanno venire la voglia di andare. Anche il sito web è moderno e dinamico: uno strumento chiaro, accessibile da tutti i sistemi in particolare sa smartphone e ottimizzato per i motori di ricerca. All’interno c’è la descrizione dell’intero sistema e dei vari poli con tutte le informazioni del caso, ma anche una pagina dedicata alle mostre e una alle attività. Il tutto sarà accompagnato dalla campagna di lancio ‘Un patrimonio da vivere’ per far capire che è a disposizione di tutti, turisti e cittadini, e con l’intento di arrivare ai giovani”.