Martin Garrix, dj e produttore di fama mondiale

Dal 31 maggio al 5 giugno 2025 tra Annone, Molteno e Bosisio

LECCO – Nameless Festival svela il primo headliner dell’edizione 2025: salirà sul palco il dj e produttore di fama mondiale Martin Garrix. L’evento ritorna dal 31 maggio al 2 giugno 2025 tra i comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini. Già esaurito un terzo dei biglietti disponibili.

Martin Garrix, che ha da poco pubblicato il suo nuovo singolo “Told You So”, che include l’esplosiva collaborazione con la cantante pop-elettronica in ascesa Jex, è uno dei DJ e produttori più giovani e di successo al mondo e un’icona della musica pop ed elettronica. Originario dei Paesi Bassi, ha raggiunto il successo internazionale a soli 17 anni con il singolo “Animals” (2013), che ha dominato le classifiche mondiali e ha ridefinito il panorama dell’EDM, trasformandolo in un fenomeno culturale globale. Ha collaborato con artisti come Dua Lipa, Bono, Khalid e Bebe Rexha, con cui ha creato hit memorabili come “In The Name Of Love” e “We Are The People”. Fondatore dell’etichetta STMPD RCRDS e di uno studio ad Amsterdam, si è esibito nei principali festival mondiali e ha vinto cinque volte il titolo di “Miglior DJ” posizionandosi al primo posto della classifica di DJ Mag. Instancabile innovatore, ha pubblicato album e singoli di successo come “Sentio” e “Real Love”. Martin Garrix è stato capace di coniugare talento e imprenditorialità, diventando una leggenda della musica elettronica. Attualmente vanta 12 Dischi di Platino e 4 Dischi d’Oro in Italia.

Con questo annuncio Nameless Festival inaugura ufficialmente la line up più eterogenea di sempre, che verrà comunicata nei prossimi mesi accompagnando il pubblico verso quella che si prospetta un’edizione ricca di novità, tutte volte a rendere l’esperienza al Festival la più soddisfacente e migliore possibile, ottimizzando al massimo i servizi, l’accoglienza e la composizione degli spazi. Tra queste, la disposizione di shuttle e navette gratuite, l’eliminazione del sistema dei token, distribuzione gratuita di acqua e l’accesso gratuito alle aree parcheggio.

L’annuncio del primo headliner giunge a pochi giorni dall’ottenimento di un altro grande riconoscimento: Nameless Srl si è posizionata nella Top20 della classifica “Leader della Crescita 2025” stilata da Il Sole 24 Ore e Statista e ha conquistato la prima posizione tra le aziende operanti nel settore degli eventi dal vivo.