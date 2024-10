Oggiono, a Villa Sironi torna “Cose della vita” con tre repliche

Appuntamento domenica 6 ottobre alle 15, alle 18 e alle 21

“Cose della vita” è organizzato da StendhArt in collaborazione con Stefano Panzeri e il Comune di Oggiono

OGGIONO – Ruota intorno al concetto di come gli oggetti raccontano le nostre vite “Cose della vita”, proposta teatrale in programma domenica 6 ottobre alle 15, alle 18 e alle 21 a Villa Sironi.

Progetto performativo site specific volto a far conoscere e valorizzare il patrimonio storico architettonico del territorio lecchese quali ville, palazzi pubblici e privati attraverso installazioni e un allestimento a carattere itinerante che si avvale dei linguaggi della danza e del teatro, la proposta è ideata e realizzata da StendhArt in collaborazione con Stefano Panzeri e il Comune di Oggiono La Piccola Rassegna.

E così Villa Sironi diventa un modo per raccontare la vita di Luigi Sironi, al quale si deve oltre alla storica dimora, oggi bene comunale, anche la ferrovia che collega Oggiono a Lecco e Milano.

Lo spettatore sarà chiamato, oltre che ad ascoltare e apprendere nozioni di carattere storico sullo spazio che visita, a indagare in prima persona il rapporto tra oggetto e vita, come gli oggetti ci rappresentano, e lo farà attivamente interagendo con attori e danzatori che a loro volta condivideranno storie legate ai viaggi in treno che Sironi ha portato a Oggiono.

In scena Nicola Bizzarri, Stefano Panzeri, Giuseppe Colella, Marco Bonanomi, Ilenia Piantedosi, Stefano Corbetta, Viola Oliva, Leila Majal, Giorgia Redaelli, Stella Arrigoni, Beatrice Sala, Martina Galassi, Cecilia Giardini ed Emanuele Riva. Coreografie e costumi Loredana Mazzoleni.

Prenotazione obbligatoria: la piccolarassegna@gmail.com 3395710559