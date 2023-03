Parco Monte Barro: al via un nuovo concorso fotografico

GALBIATE – Anche quest’anno Parco Monte Barro organizza un concorso fotografico intitolato ‘Monte Barro: la grande bellezza’. Ogni mese, da aprile a giugno, i fotografi partecipanti potranno mandare fotografie macro o classiche relative a flora, fauna, minerali.

In particolare il mese di aprile sarà dedicato a foto riferite alla FLORA (fiori, funghi, foglie, alberi), il mese di maggio sarà dedicato alla FAUNA (insetti, uccelli, rettili, animali acquatici, animali in genere), il mese di giugno ai MINERALI (pietre, fossili, muretti a secco, ruderi, minerali). Ogni mese la giuria sceglierà la migliore foto della sezione MACRO e la migliore foto della sezione ‘CLASSICA’ che verranno rese pubbliche sul sito e tramite i canali Facebook e Instagram del Parco. I vincitori riceveranno un buono pranzo per due persone presso il ristorante Eremo di Monte Barro.

La giuria del concorso è così composta:

Federico Bonifacio (vicepresidente Parco Monte Barro)

Enrico Castelnuovo (consigliere Parco Monte Barro)

Gianni Lococciolo (presidente Foto Club Libero Pensiero di Lecco)

Dario Acciaretti (presidente Associazione Passione Fotografia di Galbiate)

Ivano Ratti (fotoamatore esperto in fotografia naturalistica)

Vincenzo Bonvicini (fotografo specializzato in fotografia MACRO)

A fine concorso, tra le fotografie scelte dalla giuria, il pubblico attraverso i social e durante la Festa di San Michele potrà scegliere il suo scatto preferito. La vincitrice riceverà un buono per una notte x2 presso l’Ostello del Parco Monte Barro. Tra tutte le immagini del Concorso, selezionate anche le foto che illustreranno il calendario 2024 del Parco Monte Barro.