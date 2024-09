Olginate: l’ex Convento di Santa Maria la Vite ospita la mostra-evento “Ri-tratti-Ri-scoperti”

Appuntamento a sabato 7 e domenica 8 settembre

OLGINATE – Le sale dell’ex Convento Santa Maria la Vite di Olginate ospiteranno la mostra-evento “Ri-tratti-Ri-scoperti”, organizzata dal nuovo Collettivo artistico Ri-Tratti, formatosi all’interno dell’Associazione arteMeta di Milano. L’appuntamento è per sabato 7 e domenica 8 settembre.

Si tratta di una performance artistica dal vivo che unisce pittura, musica e video in un’installazione site-specific, dando vita a uno spazio immersivo e condiviso. Partendo da una riflessione sul tempo, sia come scorrere che come memoria, l’evento propone un percorso di auto-conoscenza in cui gli artisti esplorano la propria memoria personale, fatta di ricordi, sogni e “rêverie”, per connettersi a una memoria collettiva.

La performance si svolge in un ambiente in penombra, in cui il visitatore assiste a proiezioni di filmati amatoriali in Super8 e 8 mm risalenti a datati archivi privati anonimi le cui immagini mostrano le imperfezioni e le deformazioni della memoria. L’audio originale del proiettore è accompagnato da una frequenza sonora attivatrice di stati di benessere e introspezione.

Le pellicole mostrano figure, volti e ritratti (da qui il titolo della mostra-evento), che vengono interpretati pittoricamente dagli artisti presenti, in diretta, di fronte al pubblico. Come la mente progressivamente cancella e modifica i ricordi, così anche la pittura interpreta queste immagini-ricordo, secondo il suo linguaggio. Video e pittura dialogheranno infatti sinergicamente in una performance live, labirintica, che scandaglia anfratti della mente e ricordi sommersi.

Il pubblico potrà osservare silenziosamente gli artisti al lavoro nella semi-oscurità e muoversi piano tra le proiezioni, condividendone l’atmosfera e, indossando calzari usa e getta macchiati di colore acrilico, lasciando la propria traccia su un telo bianco calpestabile posto sotto ai suoi piedi, che diventerà un’opera collettiva.

Al termine della performance le opere degli artisti rimarranno esposte anche per visite successive. Saranno inoltre lasciati installati alcuni fotogrammi stampati, sui quali il visitatore potrà intervenire, utilizzando i materiali grafici lasciati a disposizione nella sala.

Il Collettivo Ri-tratti coinvolge artisti residenti e attivi nel milanese, lecchese e comasco, che hanno gravitato attorno all’Accademia delle Arti di Brera: Angelo Antonio Falmi che da alcuni decenni espone in varie sedi italiane ed europee, attualmente docente di pittura all’Accademia di Brera; Arianna Mancini, pittrice e docente; Gilda Pezone, pittrice, incisore e docente; Ilaria Pezone video-maker e docente all’Accademia di Bologna; Marco Bartesaghi disegnatore e creativo multidisciplinare; Aurora Minniti pittrice e docente.

Orari di apertura: sabato dalle ore 18 alle ore 20.30 e domenica dalle ore 15 alle ore 18.

Ingresso libero.