UNI3: Giovanna Rotondo racconta la figura del pittore Orlando Sora

L’incontro si è svolto mercoledì 4 dicembre

Tra arte e musica, un tributo all’artista lecchese

VALMADRERA – Il pittore Orlando Sora è stato il protagonista dell’incontro che si è svolto presso l’Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli di Valmadrera. La figura di Sora, uno dei più importanti esponenti dell’arte lecchese, è stata introdotta da Giovanna Rotondo, storica promotrice culturale, che ha guidato il pubblico alla scoperta della sua vita e della sua opera.

L’assessore ai servizi sociali, Rita Bosisio, ha introdotto la relatrice tracciando un profilo della sua carriera. Giovanna Rotondo, dopo aver compiuto studi linguistici e partecipato a numerosi corsi in linguistica e didattica, ha insegnato all’Istituto Professionale “Luigi Clerici” di Lecco e ha lavorato come traduttrice presso la Berlitz School of Languages.

Giovanna Rotondo, promotrice culturale, ha sottolineato l’importanza di mantenere viva la memoria dell’artista Orlando Sora, di fronte a un numeroso e attento pubblico. Originario delle Marche, Sora si trasferì definitivamente a Lecco nel 1931, dove inizialmente si dedicò alla realizzazione di numerosi ritratti, ancora oggi presenti in molte case lecchesi, per poi avventurarsi nell’affresco (visibile, ad esempio, nella chiesa del Caleotto) e nell’uso dell’acrilico, con cui dipinse la volta del Teatro Sociale di Lecco.

La promotrice culturale, che ha conosciuto Sora personalmente, lo ha descritto come un uomo riservato, talvolta timido, ma affettuoso con la famiglia e rispettoso delle donne, qualità che rifletteva nel suo lavoro, rappresentando sempre la figura femminile con grande delicatezza. La relatrice ha anche ricordato l’aspetto musicale di Sora, un appassionato chitarrista che suonava la chitarra classica; si esibì per la Gioventù Musicale e strinse una profonda amicizia con Andrés Segovia.

Il prossimo appuntamento di UNI3 è fissato per mercoledì 18 dicembre alle ore 15, con Andrea Locatelli, cuoco e gestore del ristorante “L’Origine – Bellavista” a Parè di Valmadrera, che presenterà le ricette di un menù natalizio.