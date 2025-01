Valmadrera. Gran concerto con Lake Como Orchestra

Appuntamento a sabato 4 gennaio alle ore 21 presso il CineTeatro Artesfera

Orchestra diretta dal Maestro Roberto Gianola

VALMADRERA – Sta per arrivare il Gran Concerto della Lake Como Orchestra, che si esibirà sotto la magistrale direzione del Maestro Roberto Gianola, per festeggiare l’inizio del 2025. L’evento, organizzato dal Comune di Valmadrera in collaborazione con LTM Lecchese Turismo Manifestazione e Artesfera, promette di regalare al pubblico una serata indimenticabile, all’insegna della cultura e della musica di qualità.

Il Vicesindaco e Assessore alla Cultura di Valmadrera, Raffaella Brioni, afferma: “L’Amministrazione Comunale ha voluto fortemente organizzare questo Concerto per dare inizio al nuovo anno. Se in passato Valmadrera ha sempre accolto eventi musicali e teatrali di grande valore per celebrare la ricorrenza, quest’anno, per la prima volta, proponiamo un autentico Concerto di Capodanno, pensato e realizzato appositamente per l’occasione, ovvero un evento speciale per aprire con stile il 2025”.

Inoltre, aggiunge: “Come Assessore, sono particolarmente felice perché questo concerto segna la realizzazione di un obiettivo che guiderà anche il futuro della nostra Stagione Culturale, ovvero offrire eventi musicali di alta qualità, pensati e progettati su misura per le diverse occasioni e ricorrenze, creando momenti unici e coinvolgenti per la nostra comunità”.

Il Presidente di LTM Lecchese Turismo Manifestazioni ODV, Giuseppe Fusi, sottolinea: “LTM è onorata di organizzare, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Valmadrera, da sempre sensibile nel promuovere le realtà sociali e culturali locali, il Gran Concerto previsto per sabato 4 gennaio. Ringraziamo il Comune di Valmadrera per averci dato l’opportunità di offrire a un pubblico appassionato di musica un evento di grande valore e prestigio”.

L’Orchestra, composta da 30 elementi, sarà diretta dal Maestro Roberto Gianola, socio di LTM e uno dei più apprezzati direttori della nuova generazione. La manifestazione vedrà anche la partecipazione di Anna Caterina Bellati, che ricoprirà il ruolo di madrina dell’evento.

L’iniziativa avrà luogo sabato 4 gennaio alle ore 21 presso il CineTeatro Artesfera (Via dell’Incoronata, 8). L’ingresso è libero e gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili.