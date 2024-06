Valsassina. “Fai fiorire l’anima” il nuovo libro della scrittrice Margherita Rusconi

Due presentazioni: lunedì 1 luglio a Primaluna presso lo spazio yoga Surya-Chandra e il 24 luglio a Morbegno

CASARGO – La scrittrice valsassinese Margherita Rusconi presenta il suo nuovo libro dedicato al mondo femminile “Fai fiorire l’anima”. L’autrice da anni si occupa di percorsi di consapevolezza e di benessere, sia a livello individuale che in gruppo, attraverso trattamenti olistici e percorsi di crescita personale diversi.

“Questo è un libro dedicato in modo particolare alle donne perché è nato dalle storie di tante donne – racconta Margherita Rusconi -. Donne che fanno parte della mia vita e dalla mia di storia in modi diversi. È un libro che ha preso forma nelle parole che ci siamo scambiate, nei silenzi, nelle risate, nelle lacrime, nei sorrisi che abbiamo condiviso. È un libro che ho iniziato a scrivere dopo un viaggio nel Sud della Francia, nei luoghi legati alle figure di Maria Maddalena e Santa Sarah, luoghi a me molto cari, pieni di amore, di meraviglia e di un senso profondo di sorellanza che di me ne è parte”.

“Fai fiorire l’Anima” si ispira in modo particolare alla natura mutevole e ciclica delle donne e della luna accompagnando i lettori attraverso un percorso di riflessione e di esperienze personali.

“E’ uno spazio intimo e profondo, per ricontattare, risvegliare, liberare e sacralizzare l’energia femminina, l’energia che si esprime attraverso quei cicli alchemici di creazione e distruzione, di crescita e decadimento, di vita e di morte, di pieno e di vuoto, da cui ci siamo completamente disconnessi – prosegue la scrittrice – “Fai fiorire l’Anima” si rivolge alle donne perché nel corso della storia, è stata proprio la donna ad essere stata completamente snaturata, occultata, allontanata da de stessa e disconnessa dalla sua essenza. E dal suo grembo, portale di vita e di creazione, espressione della sua natura ciclica e custode dei semi di vita. Culla dell’intelligenza percettiva e intuitiva del femminile. E del potere femminile, che è un potere creativo, generativo, sensitivo, introspettivo, un po’ magico. Molte donne, tuttavia, stanno oggi manifestando disarmonie con forme e gradi di gravità diversi. Così da ritrovarsi sconnesse dal proprio centro, in balia degli eventi e di una vita che fanno fatica a comprendere, figuriamoci a vivere davvero. È allora necessario che le donne si prendano sempre più cura di sé, grazie a un viaggio di consapevolezza e tornare a fiorire. Perché quando una donna fa pace con la sua essenza femminina e si permette di vivere i suoi cicli pienamente, negli aspetti sia luminosi che oscuri, può accogliere ogni parte di sé nella grande resa di essere se stessa. Integra, vibrante, creativa, in completa armonia con la vita”.

La prima presentazione del libro è fissata per lunedì 1 luglio a Primaluna alle ore 20 presso lo spazio yoga Surya – Chandra in via Folla, il secondo incontro invece è in programma il 24 luglio a Morbegno, sempre alle ore 20, presso il Centro della Luna in via Bruno Castagna.

“Fai fiorire l’Anima” è disponibile su Amazon o può essere acquistato direttamente dall’autrice. Per ogni informazione è possibile consultare il sito www.quellascintillanelcuore.com oppure scrivere via mail a margheritarusconi@gmail.com.