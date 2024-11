Lotteria dei Commercianti: a Calolzio è caccia al biglietto, in palio una Kia Picanto

21^ edizione per l’iniziativa organizzata da Cristina Valsecchi col sostegno di Confcommercio Lecco

“Sono felice perché quest’anno abbiamo raccolto velocemente l’adesione di oltre 100 commercianti e 25 sponsor”

CALOLZIOCORTE – La Lotteria dei Commercianti torna con la 21^ edizione che è stata presentata oggi pomeriggio, mercoledì, presso la delegazione di Confcommercio a Calolzio. Motore dell’iniziativa la Presidente della Zona Valle San Martino, Cristina Valsecchi, che anche quest’anno è riuscita a raccogliere l’adesione di oltre 100 commercianti e 25 sponsor (liberi professionisti che hanno dato il loro contributo), questi ultimi si sono impegnati a illuminare la città per Natale.

“Il regolamento rimane sempre lo stesso: ogni 100 euro di spesa negli esercizi che aderiscono all’iniziativa si ha diritto a un biglietto della lotteria – ha spiegato Cristina Valsecchi -. E’ possibile quindi collezionare gli scontrini effettuati a partire da sabato 23 novembre 2024 fino a giovedì 9 gennaio 2025. Gli scontrini emessi nelle giornate di sabato e domenica avranno valore doppio; mentre tutti gli scontrini emessi nei giorni 29-30 novembre e 1 dicembre 2024 (in occasione del black friday) avranno valore triplo. La consegna degli scontrini dovrà essere effettuata, entro e non oltre venerdì 10 gennaio 2025 alle ore 12.30, presso Confcommercio – C.so Dante 31/B (Tel. 0341/634434)”.

Come sempre ci sarà in palio un’automobile, una Kia Picanto del valore di 17mila euro, a cui si aggiungono tre buoni spesa da 100 euro per il 2°, 3° e 4° classificato. L’estrazione avverrà il 12 gennaio 2025 in diretta Facebook.

“Sono molto felice perché quest’anno abbiamo raccolto le adesioni di commercianti e sponsor nel giro di pochissimo tempo – ha detto Cristina Valsecchi -. Tra l’altro le adesioni sono aumentate con la partecipazione di nuove attività commerciali. L’anno scorso abbiamo raggiunto il record di quasi 8.000 biglietti distribuiti, l’auspicio è quello di riuscire a fare ancora meglio. Non nascondo che organizzare questa iniziativa è molto impegnativo, di questi tempi non è facile reperire i fondi per l’automobile, un premio che riscuote sempre tantissimo successo”.

Un’iniziativa che è diventata irrinunciabile: “I commercianti hanno un ottimo riscontro con la gente che viene nei negozi di Calolziocorte per fare spese e acquistare i regali di Natale. Non dimentichiamoci che in città sono presenti tutte le categorie merceologiche – ha continuato -. E’ un’iniziativa che funziona bene ormai da oltre 20 anni”.

Tra i ringraziamenti quello a Confcommercio Lecco che supporta l’iniziativa con una concreta collaborazione: “Siamo molto soddisfatti del lavoro di Cristina Valsecchi per questa e altre importanti iniziative – ha detto il direttore Alberto Riva -. Fa parte anche della Giunta dell’associazione e porta sempre un valido contributo per la crescita di Confcommercio”.

Iniziativa che ha incassato anche il sostegno di Confesercenti Lecco, rappresentato da Lionello Bazzi: “Una iniziativa che in tutti questi anni ha avuto sempre riscontri molto positivi – ha detto -. Non possiamo che ringraziare Cristina Valsecchi e l’Associazione Culturale Val San Martino che ogni anno si spende per questa iniziativa volta a favorire i commercianti della città”.

La caccia al biglietto vincente sta per cominciare: provare a vincere è semplicissimo, basta fare acquisti nei negozi della città.

Di seguito l’opuscolo con tutte le informazioni e i negozi che aderiscono all’iniziativa CLICCA QUI