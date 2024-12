Distretti del commercio, dalla regione fondi per finanziare un nuovo bando

Un ordine del giorno per continuare a sostenere il settore commerciale

Piazza: “I Distretti costituiscono modelli di collaborazione tra pubblico e privato volti a rendere più attrattive le aree urbane”

MILANO – Individuare, compatibilmente con le risorse disponibili nel triennio 2025-2027, fondi per rifinanziare il bando per lo sviluppo dei Distretti del Commercio in Lombardia. Lo chiede un ordine del giorno al Bilancio di previsione 2025 – 2027 di Regione Lombardia presentato dal Gruppo consiliare della Lega.

Regione Lombardia finanzia i progetti dei Distretti tramite bandi specifici come il recente bando “Sviluppo dei Distretti del Commercio 2022-2024” finalizzato a consolidare la ripresa delle economie locali nei Distretti del Commercio lombardi, sostenendo sia gli interventi di qualificazione del contesto urbano e del territorio realizzati dagli enti locali, sia gli investimenti diretti delle imprese del territorio, premiando in modo particolare le eccellenze progettuali e i Distretti più innovativi con una strategia di sviluppo di lungo periodo.

“Con questo ordine del giorno vogliamo continuare a sostenere il settore commerciale riconoscendo il ruolo cruciale dei Distretti del Commercio come motori di sviluppo economico sul territorio in continuità con quanto fatto in questi ultimi anni. Grazie ai finanziamenti stanziati dall’ultimo bando che ha messo a disposizione ben 57.222.795 di euro e visti gli ottimi risultati con la presentazione di 151 progetti, con questo ordine del giorno abbiamo chiesto alla Giunta di rifinanziare la misura. I Distretti costituiscono modelli di collaborazione tra pubblico e privato volti a rendere più attrattive le aree urbane e supportare il commercio di prossimità e, grazie ai bandi di Regione Lombardia, i Distretti della provincia di Lecco hanno avviato numerosi e importanti interventi. Si configurano come un modello vincente per rilanciare il commercio rispondendo in maniera dinamica alle sfide economiche e sociali” dichiara il Consigliere regionale leghista Mauro Piazza.