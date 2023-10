Email marketing: il 24 ottobre corso pratico in Confcommercio Lecco

Proposta formativa in collaborazione col Gruppo Terziario Donna

LECCO – E’ in programma martedì 24 ottobre dalle ore 18 alle ore 22 il corso sull’email marketing organizzato da Cat Unione Lecco, la società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco, insieme al Gruppo Terziario Donna di Confcommercio.

“L’email marketing sarà anche una delle più vecchie tecniche di digital marketing, ma rimane tra le più efficaci – sottolinea la presidente del Terziario Donna, Mariangela Tentori – Siamo convinti che questa proposta formativa possa essere di grande interesse per le nostre imprenditrici: si tratta di un corso pratico per aiutare a migliorare le strategie per costruire una lista di contatti di qualità, creare e mantenere la reputazione della propria azienda e generare contenuti vincenti. Tutte competenze utili per chi fa impresa e vuole diventare sempre più performante”.

Le iscrizioni vanno effettuate entro lunedì 16 ottobre; il corso, che si terrà presso il laboratorio informatico presente presso la sede dell’associazione in piazza Garibaldi 4 a Lecco, è rimborsato al 50% per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo.

Il programma è il seguente: introduzione all’email Marketing; costruire un buon database; come scrivere newsletter efficaci; elementi della email; analisi di una email perdente e vincente; impariamo a usare Mailchimp (piattaforma americana di email marketing tra le più utilizzate in Italia che permette di creare newsletter attraverso template gratuiti o con una impaginazione personalizzata dall’utente).

Per informazioni e iscrizioni (da effettuare entro lunedì 16 ottobre) contattare direttamente Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: tel. 0341/356911; email formazione@ascom.lecco.it.