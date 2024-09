FIM-FIOM e UILM: trattativa per contratto Piaggio, primo incontro alla Guzzi

I sindacati spingono per un riconoscimento delle competenze professionali nel nuovo Contratto Integrativo

L’incontro è un calendario per martedì 10 settembre. I successivi a Pontedera e Noale

MANDELLO DEL LARIO – Assemblea unitaria di FIM-FIOM e UILM per discutere l’aggiornamento del Contratto Integrativo del Gruppo Piaggio, che impiega circa 4500 lavoratori. L’incontro, previsto per martedì 10, si svolgerà presso lo stabilimento Moto Guzzi di Mandello del Lario, ed è il primo di tre appuntamenti cruciali per i lavoratori e i rappresentanti sindacali, con i prossimi incontri previsti a Pontedera e Noale.

Il segretario Gianluca Ficco, insieme al Segretario Responsabile Gabriella Trogu e ai rappresentanti sindacali, sarà presente per affrontare le questioni chiave della trattativa. Al centro del dibattito vi è l’inquadramento professionale dei dipendenti, un tema che ha suscitato particolare attenzione tra le organizzazioni sindacali. La richiesta di costituire commissioni per verificare se le mansioni effettivamente svolte corrispondano a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) sull’inquadramento professionale, è stata accolta solo parzialmente dalla Direzione Aziendale. La UILM insiste sull’importanza di riconoscere adeguatamente la professionalità dei lavoratori, sottolineando che ciò rappresenta un punto fondamentale della trattativa.

Oltre a questo, il negoziato comprende le linee guida stabilite dalla Commissione Paritetica Nazionale e la valutazione di possibili interventi specifici e percorsi formativi condivisi.

“La Direzione Piaggio – fanno sapere dai sindacati – ha dichiarato che fornirà una risposta definitiva su queste richieste entro il prossimo incontro, previsto per il 24 settembre a Venezia Mestre”.

Il gruppo dirigente della UILM dichiara di “essere sulla strada giusta, sebbene riteniamo che il management del Gruppo Piaggio debba adottare pienamente il concetto di formazione e professionalità. In particolare, per il segmento di alta gamma delle motorizzazioni prodotte a Mandello”. Quindi concude: “E’ fondamentale rispondere adeguatamente alle esigenze dei lavoratori, riconoscendo la loro professionalità, in secondo luogo è cruciale monitorare le attività e il piano industriale e di investimento presso il sito di Mandello, oggi più che mai fiore all’occhiello di Piaggio”.