Fornitore Offresi Arredo & Design, grande successo per l’edizione 2024

Il solone allestito a Lariofiere è stato visitato da quasi 5.000 operatori della filiera dell’arredo

“E’ la conferma della centralità delle fiere B2B per lo sviluppo del sistema economico lariano e brianzolo”

ERBA – Grande soddisfazione da parte degli organizzatori, ma soprattutto delle oltre 140 aziende che hanno esposto alla seconda edizione di Fornitore Offresi Arredo & Design a Lariofiere di Erba.

“Bene anche la seconda edizione di Fornitori Offresi Arredo & Design – spiega il Presidente di Lariofiere, Fabio Dadati – questo conferma e ribadisce la centralità delle fiere B2B per lo sviluppo del sistema economico lariano e brianzolo. Lariofiere è sempre più impegnata e concentrata nello sviluppo di questo genere di manifestazioni insieme alla Camera di Commercio, alle Associazioni di Categoria, agli Ordini Professionali, agli imprenditori e al sistema della formazione. L’appuntamento è tra un anno.”

Fornitore Offresi Arredo&Design è stata visitata da quasi 5.000 operatori della filiera dell’arredo tra cui mobilieri, arredatori, architetti e designer; rappresentanti di aziende e studi professionali. Significativa anche la presenza delle scuole professionali del territorio che ricoprono un ruolo fondamentale nella formazione e nell’orientamento dei giovani. Nel corso della tre giorni nei padiglioni di Lariofiere si sono sviluppate interessanti relazioni commerciali e di marketing tra gli operatori della filiera.

Fornitore Offresi arredo e design è stata anche l’occasione per dar voce e visibilità ad un distretto quello dell’arredo e del design della Brianza che, per qualità delle produzioni, capacità di innovare, sensibilità al bello e alla creatività è tra i più prestigiosi al mondo. Importante la presenza di AHK Italien, la Camera di Commercio Italo-Germanica e di buyer esteri, che sottolineano l’impegno sull’internazionalizzazione del salone. Presente anche l’associazione ARIBL con un’area espositiva-commerciale di legni per valorizzare la materia prima di prossimità. Spazio poi anche a tanti momenti di confronto con convegni e dibattiti tra professionisti e addetti del settore tra cui Sergio Buttiglieri Style Director di Sanlorenzo spa yacht.

Fornitore Offresi arredo e design torna dal 16 al 18 gennaio 2025.