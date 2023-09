Illeciti in azienda: Confcommercio Lecco spiega come segnalarli

In programma un seminario dedicato al whistleblowing

L’iniziativa si terrà lunedì 25 settembre per le imprese associate con più di 50 dipendenti o soggette alla normativa 231

LECCO – Per approfondire la materia e spiegare alle imprese associate interessate come applicare al meglio e in maniera efficace la nuova direttiva in merito alle segnalazioni di illeciti in azienda, promosso da Confcommercio Lecco un seminario in programma lunedì 25 settembre dalle ore 15 presso la sede di piazza Garibaldi 4 a Lecco.

Il whistleblowing è lo strumento con cui i dipendenti, clienti, fornitori, terze parti in genere, possono segnalare, in modo riservato e protetto, anche restando nell’anonimato, eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività, collaborazione o contatto in genere.

A seguito del recepimento della direttiva UE 2019/1937 tramite il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24, anche molte imprese iscritte a Confcommercio Lecco devono dotarsi di un canale di whistleblowing. I destinatari del provvedimento sono infatti le società con più di 50 dipendenti (obbligo vigente dal 17 dicembre 2023), le società di qualsiasi dimensione con un modello organizzativo 231 (obbligo già in vigore dal 15 luglio 2023) e le società con più di 250 dipendenti (obbligo già in vigore dal 15 luglio 2023).

Relatore del seminario sarà Giorgio Marinoni, Data Protection Officer e Consulente privacy. La relazione di Marinoni affronterà diversi punti: cos’è il Whistleblowing; il D.lgs 10 marzo 2023 n.24; chi è obbligato; le sanzioni previste; i canali di segnalazione; cosa può essere segnalato; Anac; la soluzione WBportal e WBphone. Alle 17 è previsto uno spazio per le domande, mentre la chiusura dei lavori del seminario “Whistleblowing: come applicare la nuova direttiva in merito alle segnalazioni di illeciti in azienda” è fissata per le ore 17.30.

Per confermare la presenza, è possibile compilare entro il 21 settembre il form di iscrizione al seguente link: https://bit.ly/whistleblowing-seminariolecco. Per informazioni contattare Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: tel. 0341/356911; email formazione@ascom.lecco.it.