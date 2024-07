Coldiretti Como-Lecco: “Danni all’agricoltura per il maltempo”

Un evento estremo su tre in Lombardia

LECCO – “Agricoltura ancora sotto scacco per il maltempo nelle province lariane, dove la cronaca delle ultime ore racconta di grandinate nella fascia prealpina, particolarmente intense nel Lecchese, corsi d’acqua esondati e danni a raffica nelle campagne, tra semine dilavate, prati e campi di cereali sommersi. Una situazione che rende l’estate già da dimenticare per gli agricoltori lariani. Non solo, degli oltre cento episodi di eventi estremi, tra tempeste di vento, nubifragi e grandinate, che si sono finora abbattuti sull’Italia a luglio, oltre uno su tre si è verificato in Lombardia”. È quanto afferma la Coldiretti interprovinciale di Como e Lecco sulla base degli ultimi dati Eswd (European sever weather database) disponibili, in merito alla nuova ondata di maltempo che anche nelle ultime ore ha flagellato diverse aree del territorio.

“I nostri tecnici – spiega la federazione Coldiretti– sono al lavoro per monitorare la situazione e raccogliere le eventuali segnalazioni di danni dalle aziende agricole associate“.

“Siamo di fronte alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici anche in Italia dove l’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che – continua il presidente Fortunato Trezzi – si manifesta con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi termici significativi che compromettono le coltivazioni nei campi con perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne”.