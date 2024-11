Comitato Promozione Imprenditoria Femminile Como-Lecco protagonista alla manifestazione “Young”

L’evento si terrà giovedì 14 novembre al Polo Fieristico Lariofiere a Erba

Durante l’incontro, interverranno l’avvocata Alessandra Vitagliano e la presidente Antonella Mazzocato

ERBA – Il Comitato per la Promozione dell’Imprenditoria Femminile Como-Lecco parteciperà alla manifestazione “Young – Orienta il tuo futuro“, che si terrà al Polo Fieristico Lariofiere di Erba. Un evento che rappresenta un’importante occasione per il Comitato di continuare la sua missione di sostenere l’uguaglianza di genere e favorire la partecipazione attiva delle donne nel mondo del lavoro e dell’impresa.

Da sempre impegnato nella diffusione di una cultura inclusiva, il Comitato promuove strumenti e iniziative volte a superare le barriere sociali e professionali, favorendo l’accesso delle donne a opportunità di crescita e sviluppo. La partecipazione a questa manifestazione si inserisce in un contesto di impegno costante per creare un ambiente lavorativo più equo e paritario, dove le donne possano esprimere pienamente il loro potenziale.

Tra gli obiettivi principali del Comitato vi sono la sensibilizzazione sui temi dell’equità di genere, il supporto alla formazione e lo sviluppo di reti di supporto per le donne nell’ambito imprenditoriale e professionale. In questo contesto, il tema del linguaggio di genere riveste un’importanza fondamentale, poiché rappresenta uno strumento cruciale per abbattere gli stereotipi e promuovere un dialogo più rispettoso ed equo.

Proprio per approfondire questa tematica di grande attualità, il Comitato ha scelto di coinvolgere Alessandra Vitagliano, esperta in comunicazione e inclusione, che interverrà il 14 novembre dalle ore 12.15 alle ore 13.15, alla manifestazione “Young – Orienta il tuo futuro”.

L’intervento, intitolato “Il linguaggio che unisce: parole che creano inclusione tra generazioni”, si concentrerà sull’importanza dell’uso consapevole delle parole come strumento per promuovere il rispetto e abbattere le barriere invisibili che ostacolano l’inclusione.

Durante l’incontro, Alessandra Vitagliano metterà in luce come il linguaggio di genere influenzi la percezione di sé e degli altri e come la scelta accurata dei termini possa creare un ambiente più inclusivo, specialmente in contesti formativi e professionali.

Sarà evidenziato il ruolo fondamentale dei genitori e degli insegnanti nel trasmettere ai giovani l’importanza di una comunicazione aperta e rispettosa, con suggerimenti pratici per favorire il dialogo tra le generazioni. L’intervento sarà caratterizzato da un approccio interattivo, con ampio spazio per domande e confronti, offrendo ai partecipanti spunti utili e applicabili nella vita quotidiana.

Interverrà anche Antonella Mazzoccato, Presidente del Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile di Como-Lecco, che porterà il suo contributo e sottolineerà l’importanza di utilizzare un linguaggio capace di abbattere le barriere invisibili che limitano l’equità di genere.

Infine, Antonella Mazzocato conclude: “Il linguaggio non è solo un mezzo di comunicazione, ma uno strumento potente in grado di influenzare le nostre percezioni e comportamenti. Promuovere un uso consapevole delle parole è fondamentale per costruire una società più equa e rispettosa, dove le nuove generazioni possano crescere libere da stereotipi”.