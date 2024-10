Confindustria Lecco Sondrio organizza il Master in Cultura d’Impresa

Master rivolto a imprenditrici, imprenditori e manager

Il corso inizierà giovedì 24 ottobre

LECCO – Prende il via la quarta edizione del Master in Cultura d’Impresa dal titolo “Prendiamoci cura del nostro futuro, insieme”. Questo percorso formativo, rivolto a imprenditrici, imprenditori e manager, è organizzato da Confindustria Como e Confindustria Lecco e Sondrio, in collaborazione con Unindustria Servizi e Fondazione A.I.B. – ISFOR Formazione Continua.

Il Master offre sessioni formative di alto livello, grazie a un corpo docente proveniente dalle principali università italiane e a un format innovativo che integra le lezioni in aula con numerose opportunità di dialogo e confronto con esperti del settore e aziende di rilievo nel panorama nazionale.

Da ottobre a marzo, i partecipanti saranno coinvolti in masterclass, incontri con CEO e visite aziendali, avendo l’opportunità di confrontarsi con alcune delle realtà più prestigiose del Made in Italy. Il percorso si articolerà in tre moduli: Governance, Sostenibilità e Persone.

In particolare, il modulo dedicato alle Persone introduce una significativa novità per questa edizione, approfondendo tre temi fondamentali per il successo delle imprese: Leadership, per guidare con efficacia e ispirare il cambiamento; Gestione delle Persone, per valorizzare al meglio il capitale umano; e Cultura Aziendale, per costruire e promuovere un ambiente di lavoro inclusivo e orientato alla crescita.

Ogni modulo comprenderà diversi momenti formativi, per un totale di 70 ore di alta formazione: Masterclass, che non si limiteranno alle tradizioni lezioni frontali ma fungeranno da veri e propri spazi di confronto con i relatori, progettati per ispirare i partecipanti; Incontri con il CEO, in cui i leader di primarie aziende italiane condivideranno esperienze concrete e best practice; Visite aziendali, offrendo l’opportunità di immergersi nelle realtà manifatturiere più prestigiose del Made in Italy, nei settori alimentare, automotive e tessile.

Il percorso della quarta edizione del Master in Cultura d’Impresa inizierà il 24 ottobre.