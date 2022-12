Distretti del Commercio, oltre un milione per 4 comuni lecchesi

Dalla Regione risorse per sostenere il commercio, oltre 600 mila euro per Bellano

Fondi anche per Merate, Calolzio e Colico mentre Lecco è rimasta esclusa

LECCO – Ammontano a oltre 47 milioni di euro le risorse destinate da Regione Lombardia a tutti i 151 distretti del commercio lombardi che hanno partecipato al bando. Di questi fondi, oltre un milione di euro è stato assegnato a quattro comuni del lecchese.

La misura, spiegano dal Pirellone, “è finalizzata a consolidare la ripresa delle economie locali nei Distretti del Commercio lombardi, sostenendo sia gli interventi di qualificazione del contesto urbano e del territorio realizzati dagli enti locali, sia gli investimenti diretti delle imprese del territorio, premiando in modo particolare le eccellenze progettuali e i distretti più innovativi con una strategia di sviluppo di lungo periodo”.

Il bando quest’anno ha visto una dotazione finanziaria più che raddoppiata rispetto all’ultima edizione. “I distretti del commercio – ha detto il presidente Attilio Fontana – ricoprono un ruolo fondamentale sui territori, riuscendo ad attivare sinergie e a fare sistema. Sono inoltre interlocutori importanti non solo per gli operatori locali, ma anche per l’intera collettività”.

“Con questa misura – ha spiegato l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi – rafforziamo maggiormente il rapporto pubblico-privato, da sempre modello vincente in Lombardia, nel suo ruolo di coordinamento e indirizzo”.

In provincia di Lecco hanno ottenuto le risorse regionali Bellano che porta a casa oltre 630 mila euro per il suo distretto ‘Lago e monti’. Contributo identico (162 mila euro) per i distretti del commercio della Valle San Martino di Calolzio, dell’Alto Lario Orientale a Colico e per il distretto del Meratese.

La grande esclusa è Lecco che era rimasta fuori dal bando regionale a causa di un errore in fase di presentazione della documentazione (vedi articolo precedente). Al capoluogo sarebbero stati destinati circa 647 mila euro.