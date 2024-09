Email e Whatsapp marketing: a ottobre corso in Confcommercio Lecco

Presenti in aula docenti certificati Google

Rimborso del 100% della quota per gli iscritti agli Enti Bilaterali

LECCO – L’email marketing rappresenta uno dei pilastri fondamentali nel panorama digitale contemporaneo. Grazie alla possibilità di raggiungere un vasto pubblico in modo personalizzato ed efficace con contenuti mirati e rilevanti, è uno strumento cruciale per le aziende che desiderano promuovere i propri prodotti, incrementare le vendite e instaurare un legame duraturo con i propri clienti. A fianco di questa azione oggi è possibile fidelizzare i propri clienti anche utilizzando in modo professionale, e in ottica business, Whatsapp.

Per aiutare gli imprenditori a ottenere campagne di successo e a migliorare la propria strategia, Cat Unione Lecco organizza “Email e Whatsapp Marketing”, in calendario martedì 7 e martedì 14 ottobre dalle ore 15 alle ore 18 presso il Palazzo del Commercio in piazza Garibaldi 4 a Lecco. Le iscrizioni al corso, ideato e proposto dalla società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco, vanno effettuate entro lunedì 30 settembre; è previsto un rimborso del 100% per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo.

Il programma è il seguente: introduzione all’email marketing; costruire un buon database; analisi di una email vincente; impariamo a usare Mailchimp (piattaforma americana di email marketing tra le più utilizzate in Italia che permette di creare newsletter attraverso template gratuiti o con una impaginazione personalizzata dall’utente, ndr); impariamo a usare Whatsapp business; impariamo a usare liste broadcast su Whatsapp. Il corso si avvale di docenti certificati Google.

Per informazioni e iscrizioni (da effettuare entro il 30 settembre) contattare direttamente Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: tel. 0341/356911; email formazione@ascom.lecco.it.