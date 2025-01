‘Fatti ricordare: trasforma la tua struttura in una destinazione indimenticabile”, il corso in Confcommercio

La proposta progettata da Cat Unione Confcommercio

LECCO – Il settore turistico è più competitivo che mai. Per attrarre i viaggiatori moderni non basta offrire una buona struttura: serve una strategia digitale chiara e vincente per trasformare la propria realtà ricettiva in una destinazione indimenticabile, capace di rimanere impressa nella mente e nel cuore degli ospiti. Per farlo occorre agire su più fronti, adottando il “teorema FBD” (Formazione, Brand, Destinazione), ovvero costruire un’identità distintiva capace di differenziarsi dai portali turistici tradizionali, sviluppare strategie di comunicazione che creino una connessione autentica con il proprio pubblico, posizionare la propria struttura come una meta unica e desiderabile, sfruttare gli strumenti digitali per intercettare le esigenze dei viaggiatori e fidelizzarli.

Per questo Cat Unione Lecco, società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco, ha deciso di organizzare il corso “Fatti ricordare: trasforma la tua struttura in una destinazione indimenticabile”. Una proposta progettata per guidare i partecipanti nella creazione di un brand forte e riconoscibile, nella valorizzazione del territorio e nell’uso efficace delle piattaforme digitali per aumentare la propria visibilità e, soprattutto, le prenotazioni.

Il corso si svolgerà lunedì 3 e lunedì 10 febbraio dalle ore 9 alle ore 13 presso la sede di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi 4 a Lecco: le iscrizioni vanno effettuate entro lunedì 27 gennaio. Il costo di partecipazione è rimborsato al 100% per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo.

Il programma che verrà affrontato nel percorso formativo è il seguente: introduzione al Marketing Digitale Turistico; creare un brand memorabile per la propria struttura turistica (tecniche di storytelling per raccontare la storia della struttura; creazione di una reputazione solida e duratura online); valorizzare la destinazione (trasformare la destinazione in un valore aggiunto; come sfruttare le specificità del territorio per attrarre clienti; ottimizzazione SEO per apparire nelle ricerche di località specifiche; strategie per non delegare tutto alle Online Travel Agencies); strategia di Marketing Digitale per il Turismo (identificazione e targeting del pubblico di riferimento; gestione della presenza online attraverso sito web, social media, Google My Business; email marketing e strategie di retention per fidelizzare i clienti; esempi pratici di campagne pubblicitarie mirate); analisi e ottimizzazione dei risultati per monitorare e migliorare le performance delle strategie digitali e misurare il ritorno sugli investimenti.

Per informazioni e iscrizioni (da effettuare entro il 27 gennaio) contattare direttamente Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: tel. 0341/356911; email formazione@ascom.lecco.it.