Gli agenti di commercio lecchesi incontrano i giovani a Young 2024

Il 16 novembre l’intervento di Fnaarc in occasione della manifestazione di orientamento ospitata a Lariofiere

“Si tratta di un’opportunità preziosa per fare capire ai giovani la nostra professione”

LECCO – Anche in occasione della 17^ edizione di Young – in programma il 14-15-16 novembre presso i padiglioni di Lariofiere a Erba – Fnaarc Lecco sarà presente per incontrare i giovani e raccontare loro il ruolo degli agenti e dei rappresentanti di commercio. L’appuntamento, dal titolo “Un commerciale è per sempre. L’agente di commercio: il professionista di cui non si può fare a meno”, è in calendario sabato 16 novembre (sala 7 Padiglione C) alle ore 10.15.

“Innanzitutto siamo contenti di potere tornare al Salone nazionale dell’Orientamento Scuola, Formazione, Università e Lavoro di Erba per incontrare i ragazzi – evidenzia il presidente di Fnaarc Lecco, Andrea Secchi – Si tratta di un’opportunità preziosa per fare capire ai giovani la nostra professione, consapevoli del valore del nostro ruolo: le ricerche dimostrano che gli agenti di commercio intermediano oltre il 70% del Pil italiano. Con questi incontri vogliamo avvicinare giovani intraprendenti e ambiziosi, offrendo loro consigli concreti per una professione che richiede professionalità e competenze sempre maggiori”.

Poi il presidente Secchi aggiunge: “Negli ultimi anni sempre più agenti raggiungono la pensione e chiudono la loro attività. Il calo degli agenti è costante e continuo e l’età media avanza di anno in anno: ora siamo arrivati a 52 anni. In questo contesto manca proprio il ricambio generazionale e quindi giovani che investano su loro stessi e scelgano questa professione. Per questo consideriamo preziosa la nostra presenza come Fnaarc Confcommercio Lecco a Lariofiere. Ringrazio il direttore di Lariofiere, Silvio Oldani, per l’attenzione che ci dimostra ogni anno invitandoci a Young”.

“Troppo spesso si dimentica che in ogni attività economica c’è bisogno della figura del commerciale: nessuna azienda potrà mai fare a meno di questa professione – sottolinea Francesca Maggi, vicepresidente di Fnaarc Lecco – Come Fnaarc e come Confcommercio Lecco ci teniamo a essere presenti sul territorio e a darci da fare per i giovani e le future generazioni”.