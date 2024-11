La lecchese Isabella Maggi entra nel “top 100” di Forbes Italia

Una distinzione per il suo impegno nel marketing e nella comunicazione

“Un riconoscimento che mi riempie di orgoglio, tanto per il lavoro che sto svolgendo, quanto per il settore in cui opero, quello degli eventi e del turismo”

LECCO – Isabella Maggi, professionista lecchese, è stata inserita nella prestigiosa classifica dei 100 protagonisti del marketing e della comunicazione italiana stilata da “Forbes Italia”, l’edizione locale del rinomato magazine internazionale che da anni premia le eccellenze in ambito economico, imprenditoriale, innovativo e culturale. Un riconoscimento che celebra il talento e l’impegno di Isabella nel settore, confermandola tra le voci più influenti del panorama della comunicazione e del marketing a livello nazionale.

Isabella Maggi commenta così questo importante traguardo: “È stata una sorpresa inaspettata scoprire di essere tra i cento volti del marketing e della comunicazione italiana secondo ‘Forbes Italia’. Un riconoscimento che mi riempie di orgoglio, sia per il lavoro che sto portando avanti da anni con il mio team al Gruppo Gattinoni, sia per il settore in cui opero, quello degli eventi e del turismo”.

Inoltre, conclude: “La passione, i sorrisi e le persone che incontro ogni giorno ripagano gli sforzi, le trasferte e il tempo che a volte devo sottrarre alla mia famiglia. Ma ne vale davvero la pena. Un grazie di cuore a tutti coloro che mi sopportano e mi supportano”.