Monticello. Grande partecipazione al primo Job Day area Brianza

Oltre 140 persone hanno potuto confrontarsi con 19 realtà del territorio

I prossimi appuntamenti a Barzio e Bellano

LECCO – Grande successo di partecipazione alla prima edizione del Job Day area Brianza, giornata d’incontri tra aziende e disoccupati organizzata dalla Provincia di Lecco.

Nella mattinata di ieri, giovedì 3 ottobre, al Consorzio Brianteo Villa Greppi a Monticello Brianza oltre 140 persone hanno potuto confrontarsi con 19 realtà del territorio che operano in diversi settori e con gli operatori accreditati al lavoro.

Erano presenti: Adecco Italia, Brico OK, Confapi Lecco, Confartigianato Imprese Lecco, Fomas spa, Fondazione Enaip Lombardia, Fondazione Luigi Clerici, Ial Lombardia, Il Gigante, Manpower, Monticello Spa, Officina Colombo Alberto, Ral srl, Randstad Italia, Synergie Italia, Technoprobe Spa, Tecnocap TL srl, Torneria Alfredo Colombo srl, Umana.

Erano, inoltre, presenti gli operatori dei Centri per l’impiego di Lecco e Merate e del Collocamento mirato della Provincia di Lecco.

L’evento è stato aperto dai saluti istituzionali della Presidente della Provincia di Lecco e Sindaco di Monticello Brianza Alessandra Hofmann: “L’ampia partecipazione all’evento testimonia che le attività promosse dalla Provincia sanno dare una risposta a un bisogno del territorio; iniziative come questa, infatti, nascono dall’ascolto delle esigenze delle persone e delle aziende. Uno dei nostri obiettivi è quello di mettere in contatto la domanda e l’offerta e aiutare chi è in cerca di lavoro ad avere tutti gli strumenti utili, come i laboratori per scrivere un curriculum vitae efficace”.

Particolarmente apprezzati i due momenti formativi organizzati nel corso della mattinata: il laboratorio “Come creare un CV efficace” e la presentazione del programma Gol e dell’offerta formativa provinciale.

L’iniziativa si inserisce nel programma di eventi promossi dalla Provincia di Lecco per raggiungere gli obiettivi strategici assegnati da Regione Lombardia alle Province lombarde nell’ambito della Convezione 2024-2026 per la gestione delle funzioni delegate.

Le prossime giornate di incontro si svolgeranno il 23 ottobre allo Spazio Valsassina a Barzio e il 26 novembre al Palasole di Bellano.