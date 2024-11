Nuova sede per il Fondo di Garanzia di Confcommercio Lecco

In via Roma 51 al primo piano della sede ristrutturata di Palazzo Ghislanzoni

Introdotto l’orario continuato di apertura al pubblico dalle ore 8.30 alle ore 17, da lunedì a venerdì

LECCO – Una nuova sede per assicurare un servizio sempre migliore ai propri soci. Da metà novembre il Fondo di Garanzia di Confcommercio Lecco ha cambiato location, traslocando nella nuova palazzina di via Roma 51 sempre a Lecco. Pochi metri di distanza dalla precedente sede di piazza Garibaldi 4, ma “un cambiamento significativo per una realtà che vuole offrire una consulenza sempre più performante per le imprese”, fanno sapere da Confcommercio Lecco. Tra le novità, in occasione del trasferimento nei nuovi uffici, il Fondo di Garanzia ha deciso di adottare l’orario continuato di apertura al pubblico dalle ore 8.30 alle ore 17, da lunedì a venerdì, in modo da venire incontro in modo ancora più adeguato alle esigenze dei soci commercianti.

“La scelta di trasferirci nei nuovi uffici di Palazzo Ghislanzoni nasce dalla volontà di valorizzare ancor di più il nostro lavoro a fianco delle imprese per quanto concerne l’attenzione sul fronte del credito e dei finanziamenti – spiega il presidente del Fondo di Garanzia di Confcommercio Lecco, Angelo Belgeri – Siamo convinti che la nuova casa possa darci un’ulteriore spinta nel far fronte alle esigenze dei soci. Ripartiamo con tanto entusiasmo forti di due riferimenti fondamentali: il legame profondo con il mondo di Confcommercio Lecco che si traduce in una conoscenza approfondita di imprese e situazioni e la forza di potere contare sulla appartenenza al sistema di Asconfidi Lombardia, di cui siamo uno dei soci fondatori”.

“Gli spazi del Fondo di Garanzia in via Roma 51 rappresentano indubbiamente una sfida – aggiunge il direttore Roberto Mariani – Per la struttura si tratta di un nuovo inizio. Portiamo con noi la voglia di continuare a fare bene puntando sui valori fondanti del nostro Confidi ovvero la competenza, la serietà, l’attenzione per il cliente, la capacità di ascolto. Nei nuovi spazi crediamo di potere fare ancora meglio per sostenere le imprese quando devono affrontare le necessità finanziare e di investimento e per soddisfare le diverse esigenze di natura creditizia, grazie anche a una conoscenza approfondita e a un rapporto costante con i principali istituti bancari del territorio”.

Il Confidi di Confcommercio Lecco, fondato nel 1977, si rivolge agli operatori del settore del commercio, del turismo e dei servizi attivi in provincia di Lecco e fornisce consulenza a 360° per assicurare assistenza tecnica e finanziaria per le nuove richieste di finanziamento e per ogni altra esigenza connessa ai prestiti in corso o da istruire.

“Per avere informazioni, conoscere eventuali bandi e verificare i possibili finanziamenti – fanno sapere da Confcommercio Lecco – è possibile contattare direttamente gli uffici del Fondo di Garanzia. I riferimenti anche nella sede di via Roma 51 restano gli stessi: email info@fondodigaranzialecco.it; tel. 0341286167”.