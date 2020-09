Tirocinio in Comune a Lecco: ultimi giorni per gli interessati

Dodici mesi di tirocinio in municipio a Lecco negli uffici dei servizi demografici

L’offerta nel progetto Dote Comune dedicata a disoccupati o inoccupati

LECCO – Ultimi giorni per presentare domanda di partecipazione al tirocinio di DoteComune della durata di 12 mesi ai servizi demografici del Comune di Lecco previsto dall’avviso n. 13/2019 di Anci Lombardia. Il profilo implica l’acquisizione o il consolidamento di competenze nell’ambito dell’inserimento e dell’elaborazione dati e della gestione di pratiche amministrative.

DoteComune è un’importante opportunità di formazione teorico-pratica, che permette ai partecipanti di contribuire a migliorare i servizi con un’esperienza di cittadinanza attiva. Vi possono partecipare i soggetti disoccupati o inoccupati di età pari o superiore a 18 anni, residenti in Lombardia, presentando domanda entro le 12.30 di giovedì 17 settembre,

La domanda potrà essere presentato online attraverso il Portale dei servizi del cittadino, utilizzando le credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale) oppure direttamente al servizio protocollo del Comune di Lecco, facendola visionare prima al servizio informazione, comunicazione e partecipazione, sito in piazza Diaz 1 al piano terra. La domanda di partecipazione con allegati i documenti richiesti è disponibile a questo collegamento.

Da lunedì 21 settembre, si svolgeranno i colloquio di selezione individuali con i candidati, che serviranno a valutare titoli, esperienze e motivazioni. I candidati riceveranno la convocazione via mail. Ovviamente, pur non costituendo un prerequisito di accesso, saranno privilegiati titoli ed esperienze attinenti all’area tecnico-professionale del tirocinio. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito del Comune di Lecco e l’inizio del tirocinio è previsto per giovedì 8 ottobre.