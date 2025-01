Unicalce. Siglato accordo decennale con Shell Energy Italia per la fornitura di energia rinnovabile

Un accordo strategico per rafforzare il percorso verso la sostenibilità e la decarbonizzazione

“La scelta di un impianto situato in Puglia sottolinea il nostro forte legame con il territorio”

LECCO – Unicalce S.p.A. ha annunciato la firma di un Corporate Power Purchase Agreement (cPPA) decennale con Shell Energy Italia per la fornitura di energia rinnovabile. L’accordo, della durata di 10 anni, prevede che l’energia provenga da un impianto fotovoltaico di Shell situato in Puglia, una regione strategica per Unicalce grazie alla presenza del suo importante sito produttivo di Palagiano (TA), specializzato nella produzione di calce e materiali premiscelati per l’edilizia.

Oltre a fornire energia rinnovabile, Shell Energy Italia si impegnerà a garantire l’energia supplementare necessaria per coprire l’intero fabbisogno energetico di Unicalce S.p.A., supportando così l’azienda nel suo percorso verso la sostenibilità.

Luca Negri, Direttore Generale di Unicalce, commenta: “Questo accordo segna un ulteriore passo nel nostro impegno verso la sostenibilità e la decarbonizzazione. Grazie alla collaborazione con Shell Energy Italia, possiamo garantirci un approvvigionamento energetico stabile e sostenibile, consolidando il nostro contributo alla transizione ecologica. La scelta di un impianto situato in Puglia sottolinea, inoltre, il nostro forte legame con il territorio e il nostro impegno a operare in armonia con la comunità che ci ospita”.

“Siamo orgogliosi di collaborare con Unicalce in questo progetto strategico che testimonia come le partnership a lungo termine siano fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità – continua Gianluca Formenti, AD Shell Energy Italia – In un contesto di mercato caratterizzato da una crescente volatilità, Shell Energy Italia sviluppa soluzione energetiche integrate per supportare l’industria italiana nel suo percorso di decarbonizzazione”.

Questo accordo rafforza ulteriormente il ruolo di Unicalce come leader nel suo settore nella transizione ecologica, rappresentando un significativo avanzamento verso un modello di produzione industriale sempre più sostenibile e rispettoso dell’ambiente.